聽新聞
0:00 / 0:00

審計部報告：農技援外 國合會達成率低

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
台灣農技團協助馬紹爾栽種新鮮蔬果。 聯合報系資料照
台灣農技團協助馬紹爾栽種新鮮蔬果。 聯合報系資料照

審計部日前公布一一四年度決算報告指出，外交部帛琉、馬紹爾及菲律賓派駐的農技團推動多項計畫，有多項計畫達成率偏低，還有合作案即將屆期但後續計畫卻未核定銜接等狀況。

審計部在總決算審核報告指出，外交部委託國合會自一九九五年起陸續在帛琉、馬紹爾群島和菲律賓派遣技術團貨計畫經理執行技術合作計畫；三個技術團在去年執行九項計畫、預算五七七萬餘美元，截至當年度九月底，累計實現數三五七萬餘美元。換算實現數約六成。

審計部進一步發現，國合會去年度分別在駐帛琉、馬紹爾及菲律賓技術團，合計有計畫目標廿九項、子計畫目標一一五項；到去年九月底，其中六項計畫的十五項子計畫目標達成率偏低，其中有四項比預計進度落後一半以上，落後百分之廿以上、未達百分之五十有九項；另有兩項落後進度百分之廿以下。

審計部同時指出，駐帛琉技術團執行的水產計畫及禽畜計畫、以及駐菲律賓技術團的「農業群落鞏固合作計畫」等三合作案，都在去年底屆期，但是到當年十一月十八日為止，各項接續計畫已提出四個月到一年八個月不等，仍未獲得核定。審計部要求外交部督導及協助各技術團，加速推動計畫以有效銜接，避免空窗期。

外交部回應，截至去年底，駐帛琉、菲律賓和馬紹爾技術團執行落後的子計畫，都已追上進度；同時，帛琉的兩項新計畫已在今年一月召開啟動會議，順利接續推動；駐菲律賓代表處也已在今年與菲方就三項新計畫的協定草案完成磋商，待核定後即可簽署合作備忘錄，以啟動計畫。

審計部報告同時指出，我國和菲律賓在二○二年簽署協定，規定農技團所有示範農場所產出作物，除自用和留種抽樣等用途外，應向外販售，所得進入農技團設立的循環基金，用於台菲雙方農業技術合作。

然而，到去年十一月為止，循環基金始終未能設立，生產作物均由駐菲代表處用於贈送當地農業、警察部門、慈善或弱勢團體等。外交部對此回應，駐菲律賓代表處已在去年四月洽菲方馬尼拉經濟文化辦事處協商申設循環基金一事，仍待對方進行部會協調；同時雙方也洽商技術合作模式轉型，鼓勵地方政府增加相對投資。

帛琉 菲律賓 馬紹爾群島 國合會 外交部 審計部

延伸閱讀

外交部明年砸10億在史瓦帝尼設台灣產業園區 賴總統高層出訪備近4億

台灣青年海外圓夢赴帛琉、馬紹爾 推展社區健康調查及營造

陸西沙擴建造島 填海造陸補戰略空白

治水延宕！逾半中央管轄河川 10年未檢討防洪

相關新聞

我明年編10億預算 在史瓦帝尼設產業園區

外交部今年度預算已比去年增加百億元，明年度預算規模再度調升卅八億元，光是本部預算就有四百卅四億元，包含一一四處駐外館設維持費卅九億元，捐助國合會加碼到四十八億元，支持非洲衛生醫療增四點八億元，還要砸十億元在非洲友邦史瓦帝尼王國設立台灣產業園區。明年度為賴清德總統等高層出訪的行政支援與公關預算也提升到近四億元。

審計部報告：農技援外 國合會達成率低

審計部日前公布一一四年度決算報告指出，外交部在帛琉、馬紹爾及菲律賓派駐的農技團推動多項計畫，有多項計畫達成率偏低，還有合作案即將屆期但後續計畫卻未核定銜接等狀況。

太平洋島國論壇開幕 美力挺台灣持續參與

第五十五屆太平洋島國論壇（ＰＩＦ）領袖會議自八月卅日至九月四日在帛琉舉行。一位美國國務院發言人八月廿八日以背景方式回覆中央社提問，表示強烈支持台灣持續參與ＰＩＦ，台灣是可靠夥伴。

觀察站／承洪防災 最不需要口水韌性

南台灣強降雨再次釀成嚴重淹水災情，滾滾水流淹沒街道、摧毀農田，本該是中央與地方痛定思痛，全面檢討防災體系的關鍵時刻，最終卻又演變成熟悉的政治口水戰。面對外界對龐大預算流向與成效的質疑，執政團隊口中不斷高喊的「承洪韌性」，在現實的泥淖面前顯得格外蒼白。

南台治水挨批 綠攤40年預算反駁

南台灣暴雨釀災，國民黨立院黨團質疑，南高屏地區治水預算達九六五點七四億元，是北北基桃總和四倍，中央成立「水及流域永續推動小組」卻流於形式。民進黨立院黨團昨反駁，治水經費應拉長時間檢視，早期中央資源大量投入大台北，近年才轉向全國流域治理及地方易淹水區域，不能僅以近年預算比較南北。

堰塞湖監測預警 被促善用無人機

政府編列大筆預算採購無人機，包含運用在災害預警及監測；審計部點名農業部，近兩年五處堰塞湖緊急調查及監測作業，有四案仍倚靠衛星影像等技術，僅一案使用無人載具確認堰塞湖溢流狀況，無法即時取得高解析度畫面，不利監測。林保署回應，不是所有時間和地段都適用無人機空拍，會依現場條件運用各種技術執行緊急調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。