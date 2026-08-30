審計部報告：農技援外 國合會達成率低

審計部日前公布一一四年度決算報告指出，外交部在帛琉、馬紹爾及菲律賓派駐的農技團推動多項計畫，有多項計畫達成率偏低，還有合作案即將屆期但後續計畫卻未核定銜接等狀況。

審計部在總決算審核報告指出，外交部委託國合會自一九九五年起陸續在帛琉、馬紹爾群島和菲律賓派遣技術團貨計畫經理執行技術合作計畫；三個技術團在去年執行九項計畫、預算五七七萬餘美元，截至當年度九月底，累計實現數三五七萬餘美元。換算實現數約六成。

審計部進一步發現，國合會去年度分別在駐帛琉、馬紹爾及菲律賓技術團，合計有計畫目標廿九項、子計畫目標一一五項；到去年九月底，其中六項計畫的十五項子計畫目標達成率偏低，其中有四項比預計進度落後一半以上，落後百分之廿以上、未達百分之五十有九項；另有兩項落後進度百分之廿以下。

審計部同時指出，駐帛琉技術團執行的水產計畫及禽畜計畫、以及駐菲律賓技術團的「農業群落鞏固合作計畫」等三合作案，都在去年底屆期，但是到當年十一月十八日為止，各項接續計畫已提出四個月到一年八個月不等，仍未獲得核定。審計部要求外交部督導及協助各技術團，加速推動計畫以有效銜接，避免空窗期。

外交部回應，截至去年底，駐帛琉、菲律賓和馬紹爾技術團執行落後的子計畫，都已追上進度；同時，帛琉的兩項新計畫已在今年一月召開啟動會議，順利接續推動；駐菲律賓代表處也已在今年與菲方就三項新計畫的協定草案完成磋商，待核定後即可簽署合作備忘錄，以啟動計畫。

審計部報告同時指出，我國和菲律賓在二○二年簽署協定，規定農技團所有示範農場所產出作物，除自用和留種抽樣等用途外，應向外販售，所得進入農技團設立的循環基金，用於台菲雙方農業技術合作。

然而，到去年十一月為止，循環基金始終未能設立，生產作物均由駐菲代表處用於贈送當地農業、警察部門、慈善或弱勢團體等。外交部對此回應，駐菲律賓代表處已在去年四月洽菲方馬尼拉經濟文化辦事處協商申設循環基金一事，仍待對方進行部會協調；同時雙方也洽商技術合作模式轉型，鼓勵地方政府增加相對投資。