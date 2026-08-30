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我明年編10億預算 在史瓦帝尼設產業園區

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
外交部明年將砸十億元在史瓦帝尼王國設立台灣產業園區。圖為賴總統今年五月訪問史瓦帝尼，與史國國王合影。 圖／總統府提供
外交部明年將砸十億元在史瓦帝尼王國設立台灣產業園區。圖為賴總統今年五月訪問史瓦帝尼，與史國國王合影。 圖／總統府提供

外交部今年度預算已比去年增加百億元，明年度預算規模再度調升卅八億元，光是本部預算就有四百卅四億元，包含一一四處駐外館設維持費卅九億元，捐助國合會加碼到四十八億元，支持非洲衛生醫療增四點八億元，還要砸十億元在非洲友邦史瓦帝尼王國設立台灣產業園區。明年度為賴清德總統等高層出訪的行政支援與公關預算也提升到近四億元。

駐外館舍由原本一一三處，在去年新增美國鳳凰城處後，達到一一四處，明年維持館處運作的預算將近卅九億元，比今年新增一點八億元。辦理元首等府院高層出訪業務，外交部的行政支援預算為三點七億元，比今年增加二七六七萬元；此外，國傳司配合府院高層出訪辦理新聞業務，以及辦理台灣數位內容合作推廣計畫項下，編列二六七○萬元，也增加一二七○萬元。

外交部長林佳龍力推的經貿交流活動在去年暴增五億元後，明年度預算將比今年少二點四億元，約四點八億元；其中，辦理商展和協助台灣企業赴外拓點的國際合作與經濟事務司的預算減列二點六億元，剩下三點一億元。運用我國優勢產業實踐榮幫計畫等經費更是從去年的三點七億元縮水到七八一○萬元，減少近三億元。

在提供給友邦的基礎建設支持上，外交部明年度增列六億元，達一百五十八億元；其中，在非洲增加投資最多，協助非洲國家經建與衛生醫療擴增四點八億元，推動在亞非無邦交國家合作等榮邦計畫增加一點一億元；此外，在太平洋地區推動八大榮邦計畫增一點二億元。

台巴工業區 營運、律師費4.7億

在委辦事項，委託辦理亞非拉美等駐外技術團及專案計畫由五億元暴增到十億元；台灣在巴拉圭的台巴工業區所需的營運費用及訴訟等律師費用，由六七六一萬元，一口氣增加到四億七千四百五十萬元。林佳龍準備為推動在非洲友邦史瓦帝尼王國設立台灣產業園區投資十億元。

此外，林佳龍還計畫輸出我國觀光餐飲專業人才經驗與數位科技服務來協助加海友邦培訓永續觀光人才，這項被稱為「台灣加勒比海共榮學院」的計畫，預算經費為二○六九點九萬元。

外交部本部預算明年度為四百卅四億元，領務局近十九億元，外交事務學院一億元；外交部總計明年度預算達四百五十四億元。

社論 史瓦帝尼 外交部 賴清德 台灣產業園區 非洲 出訪 國合會

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