南台治水挨批 綠攤40年預算反駁

南台灣暴雨釀災，國民黨立院黨團質疑，南高屏地區治水預算達九六五點七四億元，是北北基桃總和四倍，中央成立「水及流域永續推動小組」卻流於形式。民進黨立院黨團昨反駁，治水經費應拉長時間檢視，早期中央資源大量投入大台北，近年才轉向全國流域治理及地方易淹水區域，不能僅以近年預算比較南北。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，一九八二年至二○一三年，全國治水經費約二七九五億元，其中北北基約一六四九億元，台南約一九四億元、高雄約一二三億元；二○一四年至二○二六年，全國約一八五一億元，北北基約一○六億元、台南約二九五億元、高雄約一七五億元。

陳培瑜指出，早期中央治水資源大量投入大台北，包括台北防洪計畫、基隆河治理等，經過四十多年建設，大台北目前防洪保護標準已達二百年重現期；其他縣市管河川及區排仍是「十年重現期設計、廿五年重現期不溢堤」，討論治水資源是否公平，應考量這結構差異。

民進黨團幹事長莊瑞雄則表示，治水當然要接受檢驗，檢視工程是否完成、排水有無改善、淹水面積是否縮小及退水速度是否加快。

民進黨立委鍾佳濱也表示，一九八二年至二○一三年間，治水預算集中於首都圈，二○一四年後才逐步強化全國流域治理，南部治水預算隨之增加。

鍾佳濱舉前瞻基礎建設水環境計畫、四年一千億元因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫，以及各縣市滯洪池等為例，認為國民黨若要檢驗治水成效，應檢視近十年治水成果，而非僅以南北預算差距論斷。