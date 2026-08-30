堰塞湖監測預警 被促善用無人機

政府編列大筆預算採購無人機，包含運用在災害預警及監測；審計部點名農業部，近兩年五處堰塞湖緊急調查及監測作業，有四案仍倚靠衛星影像等技術，僅一案使用無人載具確認堰塞湖溢流狀況，無法即時取得高解析度畫面，不利監測。林保署回應，不是所有時間和地段都適用無人機空拍，會依現場條件運用各種技術執行緊急調查。

審計部指出，近年來極端氣候誘發堰塞湖的風險增加，且強風豪雨導致的天然壩土堆，極易在短時間內被沖毀，大幅壓縮相關機關緊急應變處置的黃金時間，增加防救災的難度及時間壓力。

審計部一一四年度中央政府總決算審核報告指出，林業保育署在接獲堰塞湖發生資訊後，會啟動緊急調查作業，以掌握災情及應變；抽查去年及今年度的新竹泰崗溪、花蓮馬太鞍溪、立霧溪燕子口、萬里溪及木瓜溪等五處堰塞湖緊急調查情形發現，僅一案使用無人載具確認堰塞湖溢流現況；其餘四案多仰賴衛星影像、正射影像及航遙測影像。

此外，審計部指出，部分堰塞湖位於偏遠山區深谷，道路無法抵達，人員及車輛難以第一時間進入現場；經查共有三案，其中二案使用無人載具進行空拍監測，仍有一案未使用。

審計部認為，無人載具可克服偏遠山區及複雜地形限制，即時拍攝並傳輸高解析度影像，協助估算堰塞湖面積、蓄水量及溢流量，對提升災害監測及預警時效具有重要作用。

林保署回應，無人機現階段應用於堰塞湖溢流時的監測，仍有諸多主客觀因素限制。

例如，部分堰塞湖位於地形陡峭且通訊不易的偏遠山谷，除電力航程限制，也因無人機飛行藉由無線電射頻（ＲＦ）遙控，且僅能於白天無雲霧遮蔽且無雨的天候下使用；使用時機受航程距離、地形對無線電射頻的阻礙、風雨、雲霧、夜間等因素限制，並非所有地點及時段都具備無人機作業條件；這也是在幾處堰塞湖溢流當下僅有一處堰塞湖可啟動無人機執行空拍的原因。

林保署說，堰塞湖緊急調查階段會依堰塞湖所在位置條件，綜合運用無人機空拍、航遙測飛機影像、衛星影像及現地或遠端攝影機等設備，即時掌握堰塞湖變化；再加上在堰塞湖裝設水位計、雨量計、微地動儀等儀器，建置周全的監測預警網絡，掌握溢流時間或各種異常狀況。

針對審計部報告提及的五處堰塞湖，林保署表示，均已盡可能運用無人機進行監測，其中新竹泰崗溪堰塞湖及花蓮木瓜溪堰塞湖，定期以無人機空拍搭配現場網路攝影機即時監測；至於花蓮馬太鞍溪、萬里溪及立霧溪等堰塞湖，於堰塞湖發生期間，每日均密集運用無人機監測。

林保署強調，無人機還是最方便、成本最低也能最快速取得影像的堰塞湖監測工具，不可能放著成本最低最快速的工具不用，用其他更複雜且成本更高的方式。