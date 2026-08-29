林智堅新竹市棒球場案獲不起訴綠喊道歉 藍委轟鬼月說鬼話、黨證無敵

新竹市立棒球場弊案疑雲延燒多年，新竹市前市長林智堅獲不起訴處分，有民進黨新竹市議員要求新竹市長高虹安與民眾黨前主席柯文哲道歉。國民黨立委王鴻薇批，鬼月民進黨真的說鬼話。國民黨立委羅智強更是諷刺「黨證無敵」。

王鴻薇說，新竹棒球場案，林智堅雖然沒有被起訴，但不起訴書都直接寫「諸多瑕疵」、監察院都認定林智堅市府要被糾正。林智堅躲過司法究責，前林智堅機要秘書楊玲宜竟然大言不慚 ，要高虹安、柯文哲向林智堅道歉。 這到底是臉皮要有多厚，才能說出這樣的話。

王鴻薇說，民進黨「得了便宜」非但不避風頭，還大張旗鼓要別人向他們道歉。天母棒球場花6億元，後來用8000萬元整修，現在每個禮拜都在打棒球。尼加拉瓜花費9億元蓋出MLB大聯盟等級的球場；林智堅弄一個耗資12億元鉅資的棒球場，打一場球賽就讓球員受傷。安全下莊已經讓很多新竹市民、棒球迷氣憤不已，林智堅的人還有臉檢討別人。

王鴻薇質疑，「到底是誰給你的勇氣不向國人謝罪。還敢出來討道歉？又是誰准你們假扮受害者，還想洗什麼記憶？2026竟還有人護航林智堅，鬼月民進黨真的說鬼話。」

羅智強說，林智堅獲檢方不起訴處分，相關廠商也獲不起訴及緩起訴處分。為改善場地缺失、處理地下廢棄物、優化排水與重鋪草皮等，高虹安市府再投入約 1.33億元。留下爛攤子的人都沒事，怎不令人讚嘆，真是黨證無敵。監察院調查新竹市立棒球場，也是拖拖拉拉地調查了4年。

羅智強表示，第六屆監委拖到卸任前一刻，才丟出調查報告，只糾正早已換黨執政的新竹市政府，卻不追究林智堅的責任。再看看民進黨大老吳乃仁，欠台糖1.7億元不還，僅被法院管收12天就被放出來。哪個欠錢被管收的人，能獲如此優遇？怎不令人拍案，好一張無敵黨證。

羅智強指出，「三中案」早經特偵組簽結，北檢卻重啟偵辦，追殺馬英九長達8年，承辦檢察官個個升官。司法變追殺政敵的利刃；黨證成為保命的金牌。人民期待的公平正義何在？