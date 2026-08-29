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經部澄清治水小組非只開一次會 廖偉翔批：百姓苦算泡水損失

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。聯合報系資料照
國民黨立委廖偉翔。聯合報系資料照

中南部強降雨釀災，治水成效遭質疑，其中提升土地承洪韌性的「水及流域永續推動小組」更是只開過一次會。經濟部水利署澄清只開過一次會是誤解。國民黨立委廖偉翔批治水非開會大賽，經濟部拿開會次數當政績，卻難掩高雄淹水次數在2020年至2025年7月間居全國之冠的事實，人民要不淹水的生活而非一場場會議，若逢雨必淹應追究責任。

經濟部水利署澄清，今年4月8日已提出6年水及流域永續發展行動計畫，「僅召開1次推動小組會議」是誤解。

經濟部說明，水及流域永續推動小組成立至今，分別由政委陳金德召開5次政策指導會議及3次策略會議、院長卓榮泰及副院長鄭麗君召開6次政策指導（含第一次推動小組）會議，並由幕僚單位經濟部召開多次工作會議。

廖偉翔表示，「政府忙著算開會次數，百姓苦著算泡水損失」，治水不是開會大賽，開再多次的會，也救不了泡在水裡的百姓。經濟部急著澄清「水及流域永續推動小組」不是只開過一次會，但人民在意的從來不是開了幾次會，而是治水到底有沒有效。

廖偉翔說，經濟部稱成立至今有11次政策指導、3次策略會議，卻沒說明2020年至2025年7月，高雄市是近期淹水案件數最多的縣市，且有4個年度居全國最高。

廖偉翔語重心長表示，「不要把百姓當成淹水測試，治水也不是開會大賽，請政府不要把開會次數當作治水成績單」。民進黨政府再怎麼無能，也不能讓百姓老是泡在水中。人民要的是不淹水的生活，不是一場又一場的會議。會議開再多次，如果還是逢雨必淹，就必須追究相關官員責任。

廖偉翔 泡水 治水

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