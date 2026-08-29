新竹棒球場案偵結 國民黨吳旭豐痛批檢調「睡4年」：年底人民會反彈

針對新竹地檢署偵結新竹市立棒球場相關案件，部分被告不起訴、部分以偽造文書緩起訴，國民黨議員、新竹棒球場監督改善小組召集人吳旭豐今天表示，再次坐實了國人對「辦藍白、不辦綠」雙重標準的質疑，人民對這樣的司法判決，年底一定會反彈。

吳旭豐指出，他看到檢調睡了四年後，突然公布對12億棒球場案的不起訴結果，感到極度的遺憾與痛心。

他說，球場經歷未驗收就開打，遭成球員受傷，後續在球場底下挖出，廢電線、大型廢棄混凝土，甚至還有關鍵影像都離奇消失等等。檢調不積極追查背後是否圖利，或是利益輸送，居然僅用「佔比極低」、「只是工程瑕疵」、「行政疏失」這種最低標準，輕輕帶過、掩蓋過去。

吳旭豐認為，這不只是對球員安全與公帑的踐踏，更是對司法公正的重創，這四年檢調不是睡著了，而是對這些鐵證做開脫的努力，這無疑是再次坐實了國人對「辦藍白、不辦綠」雙重標準的質疑。「對於新竹市立棒球場弊案的真相，我們會持續追查，還給國人一個真正的交代。」