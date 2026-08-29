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談監院存廢 陳永興：若任監察院長將成立修憲小組

中央社／ 台北29日電

監察院長被提名人陳永興今天表示，現行修憲門檻下，監察院實際上「廢不掉」，但確實需要改革；若未來獲任監察院長，他將立即成立修憲小組，提出完整修憲版本，並建議由總統召開國是會議，邀集五院、政黨、憲政學者及弱勢團體代表凝聚全民共識，討論監察權未來定位。

彭明敏文教基金會舉辦「從台灣人民自救宣言到今日人權社會——民主、人權與世代傳承的對話」主題講堂，基金會董事長楊黃美幸、執行長吳雯玉、前監察委員紀惠容、監察院長被提名人陳永興、印太戰略智庫執行長矢板明夫等人出席。

談到監察院存廢，陳永興表示，現行修憲不僅須經立法院高門檻通過，還要經公民複決，要達成非常困難；立法院內政黨對立，也使修憲版本難以獲得足夠支持，因此「監察院廢不掉」。

他指出，即使廢除監察院，監察權究竟要放在哪裡也是問題。若將監察權移回立法院，立法院目前已有質詢、預算及立法等權力，再增加監察權，立法院恐怕會變成一隻怪物；何況監察委員必須超出黨派、獨立行使職權，但立法院是政黨意識及政黨對立最強烈的地方，「怎麼可以把監察權給他？」

陳永興表示，現行修憲門檻下監察院「廢不掉」，若未提出監察權未來如何安排的具體方案，其他主張都是空話；若以廢除監察院為由，進而凍結監察院預算、不通過人事案，「那其實這就是一個政治鬥爭」，目的在讓民進黨政府癱瘓。他強調，若認為監察院功能不彰，應設法改善，而非藉此讓監察院無法運作。

他說，監察院一年有約1萬6000件陳情案，其中約三分之一與司法有關，另有不少涉及行政貪瀆或違紀。對認為遭受司法不公或行政權侵害的民眾而言，監察院是「人民伸冤的最後一個地方」，因此不能只談廢除監察院，卻不說明監察權未來由誰承接。

陳永興表示，監察院過去針對性侵、性騷擾、霸凌，以及性平、婦女與弱勢團體關切議題進行許多調查，但外界未必了解，因此監察院應提高透明度。

陳永興透露，總統賴清德要提名他時，他曾直言「不會過，提名我幹嘛？」賴總統則表示，「我也知道不會過，但我不能不提名」，因為監察委員任期屆滿，總統依法必須提名，不能讓監察院出現空窗，因此對他說，「你委屈一點」。

陳永興說，如果「上帝的旨意」要他到監察院工作幾年，他就去做；如果最後「不必那麼辛苦，輕鬆一點」，他也很感謝，抱持平常心。

不過，陳永興表示，若未來出任監察院長，他會立即成立修憲小組，「我自己廢了，不用什麼人來廢」，由監察院提出最完整的修憲版本，並建議總統召開國是會議，邀集五院代表、各政黨代表、憲政學者及弱勢團體共同討論，凝聚全民共識，修憲才會成功。

陳永興 修憲 監察院

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