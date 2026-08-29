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核能將4度公投 環盟：藍白立委濫用公投、浪費民脂民膏

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
投票示意圖。聯合報系資料照
投票示意圖。聯合報系資料照

繼去年立院首度發動「核三重啟」公投，國民黨、民眾黨立委再聯手通過「廢除非核政策」公民投票案，中選會昨也通過此案，將於11月28日併同地方選舉投票。台灣環保聯盟除表遺憾，也痛批藍白立委濫用公投制度推銷核電，不但無法「振興」台灣經濟，更可能「拖垮」台灣社會，浪費民脂民膏，也傷害直接民權的行使，令人不齒。

環盟指出，公投法規定立法院得就「重大政策之創制或複決」事項提交公投，但此種提案投票違背了人民「知情權」，因投票公報只刊登提案主文、理由書，不刊登其他政府機關意見，更沒有民間團體的意見，只呈現立院多數黨的片面之詞，形同政黨宣傳單，缺乏正確、充分、完整的資訊的提供，嚴重違反行使直接民權的本意。

環盟批評，這次公投提案的主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」理由書充滿不符事實、欺騙選民的陳述。最嚴重的是，說歐盟將核能視為綠能，且公投理由書並未指出歐盟27個會員國裡，有14國沒有核電，並非全部擁核。

環盟解釋，歐盟並未將核能視為一般認知的綠能（再生能源），而是有條件地將核能納入「永續活動分類標準」中的「過渡性活動」，視之為協助實現淨零排放的過渡手段。但使用核能必須滿足幾項條件，包括新建核電廠必須採用新型原子爐，並使用耐事故燃料；其次，必須有明確且具體的核廢料最終處置場計畫與資金規畫，並於2050年前設置完成。

針對藍白立委主張台灣應效法歐美日等核能先進國家發展核電，更想在包含核四在內的核電廠區，興建新核電廠，環盟表示，台灣是地狹人稠、地震颱風頻仍的海島國家，沒有發展核電的自然和社會條件，應基於自身條件做出適宜的能源發展選擇。

對於使用核電能振興經濟之說，環盟則認為，台灣無核電產業，使用核電只是「圖利」外國核電集團，「振興」他國經濟，而留給台灣核廢料和核災變風險。

環盟說，各種發電方式中，核電成本最昂貴、興建期程最長，且會產生債留子孫的核廢料及重大核能災變，因此在歐美日的核電產業仍依賴政府補貼和承擔責任，以台灣來看，核電也是昂貴的，核四廠2014年停工封存時已花費2838億元，未曾發過一度電，至今每年還要花數億元維護。

環盟強調，全球因應氣候危機共識下，台灣產業作為半導體產業全球供應鏈的一部份，需要的是綠電，且在能源韌性和安全考量，台灣需要的是本土自產、多元、分散的再生能源，國家該做的是繼續加強再生能源及相關產業發展，而非廢除「非核家園」的能源政策。

核能 公投 藍白

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