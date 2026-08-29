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廢除非核家園公投成案 環團批理由書不實陳述

中央社／ 台北29日電

廢除非核家園公投確定成案，11月28日投、開票，環保團體紛發表聲明表示遺憾，質疑核能公投的合法性與必要性，更批評公投主文題目模糊，理由書充滿不符事實的陳述。

中選會委員會議昨天審議3公投案，其中廢除非核家園公投確定成案，將於11月28日九合一選舉當天投、開票。

環保團體台灣環境保護聯盟今天發表聲明批評藍白立委濫用公投推銷核電，也提到投票公報只會刊登立院通過提案的主文和理由書，不會刊登其他政府機關的意見，更沒有民間團體的意見，只有立院多數黨的片面之詞，形同宣傳單，缺乏正確、充分、完整資訊的提供，嚴重違反行使直接民權的本意。

環盟說，公投提案的主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」，理由書更充滿不符事實、欺騙選民的陳述，最嚴重的是稱歐盟將核能視為綠能。

環盟說明，歐盟並未將核能視為一般認知的綠能，而是有條件地納入「永續活動分類標準」中的「過渡性活動」，視之為協助實現淨零排放的過渡手段，但在使用上仍有限制條件，包含須有明確且具體的核廢料最終處置場計畫與資金規劃等。

環盟也說，藍白立委認為台灣應效法歐美日等核能先進國家發展核電，還要在現有核電廠區，包括核四興建新核電廠，但歐美日等國的產業、國土面積、人口密度與台灣大不相同，台灣沒有發展核電的自然和社會條件，台灣應基於本身的條件，做出適宜的能源發展選擇。

環盟認為，在全球因應氣候危機共識下，台灣作為半導體產業全球供應鏈的一部分，需要的是綠電，且在能源韌性和安全考量上，台灣需要的是本土自產的、多元的、分散的再生能源，台灣應該繼續加強再生能源及相關產業發展，而不是廢除『非核家園』的能源政策。

環盟表示，藍白立委推銷核電，不但無法「振興」台灣經濟，反而可能「拖垮」台灣社會，濫用公投制度，不但浪費民脂民膏，並且傷害直接民權行使，對此深感不齒。

除了環盟以外，全國廢核行動平台昨天也發表聲明質疑這次核能公投的合法性與必要性，認為此案涉及已入法的「非核家園」目標，並非單純的重大政策創制或複決，立法院不應以公投取代其應負的立法與政治責任。

廢核行動平台也說，這次公投主文並未提出具體能源政策，也沒有直接要求廢止特定法律，而是詢問民眾是否支持政府「使用核電振興經濟」，「振興經濟」與核能之間究竟具有何種具體關聯，題目並未說明，反而容易將複雜的能源政策簡化為二選一的政治口號。

平台表示，從2018年、2021年、2025年，到如今2026年，核能公投一投再投，台灣社會已經受夠了，能源政策需要的是負責任的決策、充分的民主討論與專業審查，而不是把台灣社會一次又一次拖回核能爭議的泥沼。

非核家園 公投 環團

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