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「前瞻根本假的」柯文哲揭決裂民進黨原因 直呼：國民黨吃相稍微好看
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午在彰化縣議會向小草們演講時透露，他與民進黨決裂是從前瞻基礎建設計畫第一波的基隆輕捷開始，但前瞻計畫其實是假的，所花的錢到底實現那些建設？ 他批評，國民黨的「餐桌禮儀」比較好、吃相稍微好看點，而民進黨則是吃得比較急切。
柯文哲提到台灣民眾黨在台灣的價值，是一個新的政治文化，就如同公司企業一樣，必須認真、清廉、公開透明，台灣政治不能建立一種新的政治文化，那不然國民黨跟民進黨就是這樣子。
他說，擔任台北市長期間，市府內曾有一位民進黨籍的副秘書長有一天私下說：「柯市長，國民黨比較貪，但民進黨貪得比較狠。」撇開統獨與意識形態的差異不談，這兩大黨在作風上究竟有何不同？若硬要比，或許有人會說國民黨的「餐桌禮儀」比較好、吃相稍微好看點，而民進黨則是吃得比較急切。
他說，他與民進黨決裂是基隆輕軌案，當時列為前瞻基礎建設計畫第一波，當時蔡英文總統自己宣布基隆輕軌要花81億元，但基隆輕軌到現在有蓋嗎？沒有啊！總統宣布的前瞻計劃根本就是假的。當時，他問當時的交通部長賀陳旦說不知道、國發會也說不知道，卻由個總統出來宣布。
他說，看看政府編列8800億元的「前瞻基礎建設計畫」，如果現在要大家列舉幾項，大家真能具體說出這項龐大計畫究竟實現了哪些偉大的建設嗎？
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