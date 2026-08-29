「前瞻根本假的」柯文哲揭決裂民進黨原因 直呼：國民黨吃相稍微好看

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午在彰化縣議會向小草們演講時透露，他與民進黨決裂是從前瞻基礎建設計畫第一波的基隆輕捷開始，但前瞻計畫其實是假的，所花的錢到底實現那些建設？ 他批評，國民黨的「餐桌禮儀」比較好、吃相稍微好看點，而民進黨則是吃得比較急切。

柯文哲提到台灣民眾黨在台灣的價值，是一個新的政治文化，就如同公司企業一樣，必須認真、清廉、公開透明，台灣政治不能建立一種新的政治文化，那不然國民黨跟民進黨就是這樣子。

他說，擔任台北市長期間，市府內曾有一位民進黨籍的副秘書長有一天私下說：「柯市長，國民黨比較貪，但民進黨貪得比較狠。」撇開統獨與意識形態的差異不談，這兩大黨在作風上究竟有何不同？若硬要比，或許有人會說國民黨的「餐桌禮儀」比較好、吃相稍微好看點，而民進黨則是吃得比較急切。

他說，他與民進黨決裂是基隆輕軌案，當時列為前瞻基礎建設計畫第一波，當時蔡英文總統自己宣布基隆輕軌要花81億元，但基隆輕軌到現在有蓋嗎？沒有啊！總統宣布的前瞻計劃根本就是假的。當時，他問當時的交通部長賀陳旦說不知道、國發會也說不知道，卻由個總統出來宣布。

他說，看看政府編列8800億元的「前瞻基礎建設計畫」，如果現在要大家列舉幾項，大家真能具體說出這項龐大計畫究竟實現了哪些偉大的建設嗎？

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化縣議會對著小草們演講時透露，他與民進黨決裂是從前瞻基礎建設計畫第一波的基隆輕軌開始，他質疑前瞻計畫其實是假的，所花的錢到底實現那些建設？記者劉明岩／攝影