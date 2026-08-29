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北市女童遭猥褻未安置 羅智強酸蔡英文：2024高雄12兒少遭虐死沒看到您關心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照

台北市一名10歲女童遭性猥褻未安置，前總統蔡英文發文呼籲把社會安全網漏洞補起來。國民黨立委羅智強今日透過臉書，以「給蔡英文的千字文」為名，表示受害的孩子沒有顏色，關心也該有同一把尺。

羅智強說，2024年，高雄有12名兒少因家庭施虐致死，六都最高。當年全國共有30名兒少因家庭施虐致死，高雄就占了12人；同一年，台北市是0人。

羅智強表示，如果每一次孩子遭受虐待、傷害、甚至失去生命，都能得到蔡英文同樣的關心；如果每一次悲劇發生，都能像今天一樣，要求政府重新檢討兒少安全網，那麼，蔡英文今天的發文，應該會更有說服力，也更公道。

羅智強認為，十歲女童事件令人心痛。任何一個孩子受到傷害，不論發生在哪一個縣市、不論誰執政，都應該嚴肅面對、徹底檢討。

羅智強提到，蔡英文昨天發文說：「每一個沒有被及時接住的孩子，都值得我們回頭檢查這張安全網。」他也想很平心靜氣地問蔡英文：「同樣都是孩子，為什麼2024年高雄有12名兒少因家庭施虐失去生命時，我們卻沒有看到您同樣站出來關心？」

羅智強表示，2016年，蔡英文剛上任總統時就曾說：「我們的社會安全網有很多破洞」，也承諾會用盡全力，把這些洞補起來。八年過去了，審計部的官方資料卻直接指出，高雄的社區預警功能趨弱，防虐體系亟待強化與完善，要求高雄市政府檢討改善。

羅智強說，2024年，12個高雄的孩子失去生命。他想問的其實很簡單：為什麼當時，沒有看到蔡英文用今天同樣的標準，為這些孩子說話？

羅智強指出，這些年，高雄發生過令人心痛的兒虐案件，有些甚至奪走孩子的生命。楠梓4歲幼童遭生母、繼父毆打，甚至被熱水澆淋，造成大面積燙傷與嚴重傷害。

羅智強舉例，也曾有孩子在政府服務期間持續遭受虐待，最後死亡。監察院事後糾正高雄市政府，指出訪視、風險評估、安置決策及督導機制存在諸多疏漏。

羅智強說，現在台北發生了這樣令人痛心的事件，當然應該重新檢視機制。但是，台北的孩子需要被接住，高雄的孩子也同樣需要被接住。2024年的數字提醒，對兒虐事件的檢討，不應該隨著事件發生在哪一個城市、哪一個政黨執政，而有不同的聲量與標準。

羅智強並強調，更何況，蔡英文今天要求大家重新檢視的社會安全網，其中相當一部分，正是在她8年總統任內建立、強化與運作的制度。

羅智強說，2024年，12位高雄的孩子，沒有等到蔡英文今天這樣的發聲。今天，她對台北的孩子，說了。謝謝，蔡英文對台北孩子的關心。但希望，這份對孩子的關心，不會因為悲劇發生在哪一座城市，而有所不同。

羅智強提到，蔡英文最後告訴受傷的孩子：「這個社會，值得你再相信一次。」他也希望如此。而要讓孩子「再相信一次」，第一步就是做到：不分台北、高雄，不分藍綠。

羅智強重申，每一個受傷的孩子，都值得同樣的關心；每一個失去的生命，都值得同樣被記得；每一個政府，也都應該接受同一把尺的檢驗。

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