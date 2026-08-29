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藍拋少子化國是會議 莊瑞雄：國人更期待朝野做好該做的事

中央社／ 台北29日電

國民黨立委李彥秀今天呼籲政府召開「因應少子女化對策」國是會議。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，任何有助解決少子化的建議都可以討論，但國人更期待的不是再開一場會，而是朝野一起把能做的事情做好；少子化不是政黨算政治帳的題目，而是台灣必須面對的下一代問題。

國發會推估50年後全國總人口恐少一半，國民黨團首席副書記長許宇甄今天表示，民進黨執政已經10年，把台灣治理到年輕人不敢生，這就是政策失敗、治理失能。國民黨立委李彥秀說，呼籲政府立刻召開「因應少子女化對策」國是會議，凝聚共識提出政策。

民進黨團幹事長莊瑞雄下午表示，少子化是台灣必須嚴肅面對的國安問題，這一點朝野沒有不同。但真正要解決少子化，不能只靠政治口水，更不能把所有問題都簡化成「政府失敗」。

莊瑞雄指出，國民黨一方面批評政府「砸錢補助是政策買票」，另一方面又拿自己通過、需要政府長期投入大量財政資源的「兒少未來帳戶」來批評行政院不副署，這個邏輯恐怕要先自己說清楚：政府幫年輕家庭減輕育兒負擔叫買票，國民黨自己要政府出錢就叫照顧下一代，這是哪一套標準？

莊瑞雄強調，行政院不副署「兒少未來帳戶條例」，不是反對照顧孩子，而是法案本身涉及權力分立、財政及租稅法律等重大問題。照顧下一代不能只開一個帳戶，更重要的是從育兒、托育、教育、居住到就業，讓年輕人真正敢婚、敢生、養得起。

至於國民黨立委要求召開國是會議，莊瑞雄表示，任何有助解決少子化的建議都可以討論，但國人更期待的不是再開一場會，而是朝野一起把能做的事情做好。少子化不是哪一個政黨拿來算政治帳的題目，而是台灣必須一起解決的下一代問題。

少子化 莊瑞雄

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