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社安網2.0將上路仍存漏洞 藍白籲補足社工人力、強化弱勢家庭支持

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰／台北即時報導
在野黨立委呼籲，提高社工薪資待遇及職涯誘因，留住人才，讓社會安全網從「事後救援」轉向「事前預防」。聯合報系資料照片
在野黨立委呼籲，提高社工薪資待遇及職涯誘因，留住人才，讓社會安全網從「事後救援」轉向「事前預防」。聯合報系資料照片

行政院社會安全網2.0今年上路，但審計部報告指出，脆弱家庭訪視未達規定比率增加，甚至多數兒少遭家內嚴重虐待及殺子自殺致死案件，事前未曾有保護通報。國民黨立委廖偉翔呼籲，政府應提高社工薪資待遇及職涯誘因，留住人才；民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳則表示，在野黨提出的兒少未來帳戶可以給予困頓家庭支持，可惜行政院長不副署。

廖偉翔表示，社會安全網最根本問題是一線社工長期缺人，卻被要求承擔更多責任。以保護性社工為例，2025年人力需求有2064人，但實際進用只有1570人，進用率76%。而社工人力缺口長期存在的原因在於，社工是高壓、高工時、高危險的工作，政府除了加薪、補助外，更要真正解決合理案量、人力配置與留才問題。

廖偉翔表示，近4成弱勢兒少沒有加入政府發展帳戶、家暴通報案件持續增加，背後反映的是家庭功能脆弱，以及政府介入機制沒有真正接起來。很多兒少問題源頭在家庭，如果政府沒有及早發現、介入，等到兒虐、家暴發生才處理，往往已經太晚。

廖偉翔呼籲，衛福部除了強化家庭支持與早期介入，更應積極增加社工人力、提高薪資待遇與職涯誘因。只有把人留住、把人補足，才能降低案量與工作負擔，讓社會安全網從「事後救援」轉向「事前預防」。

邱慧洳表示，社工是社會安全網的第一線尖兵，社工的勞動條件、福利待遇及薪資要提升，才能夠留住人才，進而充實社會安全網的第一線尖兵量能。

邱慧洳指出，部分陷入經濟困頓的家庭，急需政府在經濟上給予支持與支撐，可惜在野黨提出的台灣兒童成長及未來帳戶條例，行政院長不予副署，弱勢家庭陷經濟困頓，原本可以在經濟上久旱逢甘霖，但連甘霖也被政府剝奪了。希望行政院長回頭是岸，畢竟以法律為依據的兒童成長津貼才是社福制度永續發展的基石。

邱慧洳說，兒少遭家內嚴重虐待及殺子自殺致死案件持續增加，這些個案的存在，示警政府失職與失能，政府應該檢討現行制度不足，建立健全且有效的案件通報與後續懷與保護機制。

弱勢家庭 社工 邱慧洳

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