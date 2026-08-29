新竹棒球場案不起訴 高虹安：不能被解讀成當初棒球場工程合格

針對新竹棒球場案的不起訴處分，新竹市長高虹安今天中午表示，針對新竹棒球場案的不起訴處分，市府尊重檢方的職權與司法程序。她也說，要特別強調，檢方依據偵辦所得證據，認為「沒有達到刑事起訴門檻」，絕對不能被解讀成「當初的棒球場工程是合格的」。

高虹安在臉書貼文指出，這次檢方的處分書本身，就已記載工程存在施工、履約及管理上的問題；相關人員也因施工日誌、監造及抽查紀錄不實而坦承犯行。

今年7月，監察院也正式提出糾正，明確認定當年球場尚未完成驗收就先行啟用，統包商的設計、施工未達契約規定的效能標準，並存在安全疑慮；專案管理、監造及採購程序，也被指出有重大違失。

所以，棒球場工程到底有沒有問題，早已不是政治人物各說各話。有實際開挖的結果、有第三方專業鑑定，也有監察院的調查與糾正。

高虹安強調「這些客觀事實，不會因為一紙不起訴處分就消失。」這幾年，市府團隊做的，就是把問題一個一個解決。我們移除球場下方不應該存在、影響球員安全及排水的材料與雜物；針對第三方專業鑑定發現的結構安全疑慮進行改善；原本有問題的排水，也重新設計、重新施作。

因為這是一座花了將近12億元興建的棒球場。新竹市民本來就應該得到一座安全、能排水、符合職業棒球需求的球場；球員也應該有一個可以放心比賽的場地。

高虹安認為，「司法有司法的判斷，市民心中也有一把尺。」刑事案件如何偵辦、是否起訴，是檢察官的法定職權，我們尊重；如有法律上需要進一步釐清的部分，市府也會依法提出再議。該向廠商求償的，我們不會放棄；該改善的工程，我們一項一項改善；該修好的球場，我們就負責把它修好。市府會把一座12億元棒球場本來就該有的安全、品質和功能，真正還給新竹市民。

高虹安在臉書貼文指出，這次檢方的處分書本身，就已記載工程存在施工、履約及管理上的問題；相關人員也因施工日誌、監造及抽查紀錄不實而坦承犯行。圖／市府提供