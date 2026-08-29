蔡英文發文籲檢討社安網 他反問：小燈泡事件時蔡總統也允諾…

台北市一名10歲女童遭性猥褻未安置，前總統蔡英文昨深夜發文呼籲把社會安全網漏洞補起來。國民黨台北市議員楊植斗表示，當年小燈泡事件震驚社會，蔡總統也允諾要加強社會安全網，但只是靠辛苦的基層縫補，民進黨以政治力凌駕在社福專業判斷，令人遺憾

台北市一名年僅10歲女童，其身心障礙的母親在家從事性交易，導致她長期被母親客人多次性猥褻，一度240天未被安置，甚至出現自殘行為。對此，前總統蔡英文28日深夜發聲，表示「心裡很難過」，一個才10歲的孩子甚至學會了「翻供」一詞，盼社會安全網持續檢討，把漏洞補起來。

對於蔡英文的發文，楊植斗說，當年小燈泡事件震驚社會，蔡英文總統也允諾要加強社會安全網，但她缷任，毒品案丶詐騙丶虐童案件頻傳，社會仍坑坑疤疤，只能靠辛苦的基層縫縫補，一直到現在，民進黨仍要以政治力凌駕在社福單位的專業判斷之上，令人遺憾。

楊植斗表示，北市10歲女童案，從去年12月至今，市府請專業人士進行法律諮詢丶社會補助丶身心輔導等服務達714次，更包含了200次左右的面訪，基層的辛苦，蔡英文隻字未提。

楊植斗也說，安置被視為最後手段，需要專業人士花時間來評估，目前此案也完成程序，交由司法安置，蔡英文有把這些資訊揭露給國人嗎，蔡英文有尊重專業嗎？

楊植斗也指出，昨天中選會沒收了鞭刑公投，對虐童的惡魔法外施恩，如今蔡英文又出來打組合拳，要求市府檢討，就是在對市府政治攻擊。「請蔡英文行行好，讓個案回歸專業判斷，不要再插手質疑基層的努力了」