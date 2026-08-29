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盧秀燕台東喊話挺公益月餅 籲中秋前認購身障團體產品

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台中市長盧秀燕今天在台東呼籲民眾支持身心障礙團體及庇護工場的公益月餅，趁中秋節前踴躍認購，用消費支持弱勢族群。記者尤聰光／攝影
台中市長盧秀燕今天在台東呼籲民眾支持身心障礙團體及庇護工場的公益月餅，趁中秋節前踴躍認購，用消費支持弱勢族群。記者尤聰光／攝影

中秋節將至，身心障礙團體及庇護工場也進入年度重要銷售旺季。台中市長盧秀燕今天到台東台東天后宮參拜並為國民黨縣長參選人、議長吳秀華站台，面對現場媒體，她也特別呼籲民眾發揮愛心，踴躍認購全台各地身心障礙團體推出的中秋禮品，用消費支持弱勢族群。

盧秀燕表示，近期看到許多民眾對弱勢團體公益月餅相當支持，不少人紛紛伸出援手。她指出，身心障礙朋友平常生活及經濟上就比一般人辛苦，尤其遇到年節，更是重要的關卡，因此希望大家趁中秋節前一個月左右的時間，踴躍認購各地身心障礙團體推出的公益產品。

她說，這些產品無論是自己食用或送禮都很合適，希望每個人都能挺身而出，透過實際消費幫助身心障礙朋友及庇護工場度過銷售難關，也讓他們能夠安心迎接中秋節。

盧秀燕也表示，今天現場有許多媒體，因此特別利用機會向社會大眾喊話，希望媒體協助宣傳，讓更多人知道身心障礙團體的中秋產品，透過「買一份禮、送一份心意」的方式，支持弱勢團體。

針對媒體進一步詢問弱勢團體相關預算問題，盧秀燕表示，立法委員可以依法行使職權；她同時強調，立法院通過的中央政府總預算高達3兆元，是中華民國有史以來相當高的規模。

她指出，這些預算涉及社會福利、教育、科技、經濟、交通、公共衛生及醫療等各項政策，其中也包含各部會相關公益經費，因此政府各部會應該善用預算，照顧身心障礙及弱勢族群。

盧秀燕表示，政府部會首長都有經驗，如何有效運用手上的預算相當重要，除了推動各項建設，也應照顧身心障礙朋友及弱勢民眾，讓政府資源發揮最大的效益。

她最後再次呼籲，距離中秋節約剩一個月，民眾不妨優先選購身心障礙團體及庇護工場的中秋禮品，無論自用或送禮都能兼顧節慶需求與公益，用實際行動幫助弱勢團體。

盧秀燕 月餅 中秋節 吳秀華 庇護工場 台東縣選舉

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