盧秀燕台東喊話挺公益月餅 籲中秋前認購身障團體產品

中秋節將至，身心障礙團體及庇護工場也進入年度重要銷售旺季。台中市長盧秀燕今天到台東台東天后宮參拜並為國民黨縣長參選人、議長吳秀華站台，面對現場媒體，她也特別呼籲民眾發揮愛心，踴躍認購全台各地身心障礙團體推出的中秋禮品，用消費支持弱勢族群。

盧秀燕表示，近期看到許多民眾對弱勢團體公益月餅相當支持，不少人紛紛伸出援手。她指出，身心障礙朋友平常生活及經濟上就比一般人辛苦，尤其遇到年節，更是重要的關卡，因此希望大家趁中秋節前一個月左右的時間，踴躍認購各地身心障礙團體推出的公益產品。

她說，這些產品無論是自己食用或送禮都很合適，希望每個人都能挺身而出，透過實際消費幫助身心障礙朋友及庇護工場度過銷售難關，也讓他們能夠安心迎接中秋節。

盧秀燕也表示，今天現場有許多媒體，因此特別利用機會向社會大眾喊話，希望媒體協助宣傳，讓更多人知道身心障礙團體的中秋產品，透過「買一份禮、送一份心意」的方式，支持弱勢團體。

針對媒體進一步詢問弱勢團體相關預算問題，盧秀燕表示，立法委員可以依法行使職權；她同時強調，立法院通過的中央政府總預算高達3兆元，是中華民國有史以來相當高的規模。

她指出，這些預算涉及社會福利、教育、科技、經濟、交通、公共衛生及醫療等各項政策，其中也包含各部會相關公益經費，因此政府各部會應該善用預算，照顧身心障礙及弱勢族群。

盧秀燕表示，政府部會首長都有經驗，如何有效運用手上的預算相當重要，除了推動各項建設，也應照顧身心障礙朋友及弱勢民眾，讓政府資源發揮最大的效益。

她最後再次呼籲，距離中秋節約剩一個月，民眾不妨優先選購身心障礙團體及庇護工場的中秋禮品，無論自用或送禮都能兼顧節慶需求與公益，用實際行動幫助弱勢團體。