外交部明年砸10億在史瓦帝尼設台灣產業園區 賴總統高層出訪備近4億

外交部今年度預算已比去年增加百億元，明年度預算規模再度調升38億元，光是本部預算就有434億元，包含114處駐外館設維持費39億元，捐助國合會加碼18億到48億元，支持非洲衛生醫療4.8億元，還要砸10億元在非洲友邦史瓦帝尼王國設立台灣產業園區。明年度為賴清德總統等高層出訪的行政支援與公關預算也提升到近4億元。

根據已送抵立法院的預算書，外交部因應軍公教加薪政策，增編2億元人事費。媒體宣傳費用總計1.3億元；外交部基本宣傳7280萬元，其中新增台灣形象專題影片製作及國際推廣計畫2000萬元。

在硬體部分，外交部將著手辦公大樓耐震能力補強工程，並延續屋頂防水等修繕工程，將花費7625萬元；隨著第三航廈啟用，外交部將耗資1060萬元裝修第三航廈貴賓室，此外，桃園機場三航廈貴賓室租金要花783萬元。

駐外館舍由原本113處，在去年新增美國鳳凰城處後，達到114處，明年維持館處運作的預算近39億元，比今年新增1.8億元。主要增加辦公室與宿舍租金9795萬元、駐館人員交際費與房屋搬遷等行政業務費用增加3439萬元，房屋與公務車輛養護等增近4000萬元，外交人員內外互調所需增加1127.5萬元。

辦理元首等府院高層出訪業務，外交部的行政支援預算為3.7億元，比今年增加2767萬元；此外，國傳司配合府院高層出訪辦理新聞業務，以及辦理台灣數位內容合作推廣計畫項下，編列2670萬元，也增加1270萬元。

外交部長林佳龍連兩年大幅增加給國合會的捐助，今年度比去年度已增加30億元，明年度還要再添18億元，達到48億元；對台灣民主基金會的補助則與今年度預算相同。

林佳龍力推的經貿交流活動在去年暴增5億元後，明年度預算將比今年少2.4億元，約4.8億元；其中，辦理商展和協助台灣企業赴外拓點的國際合作與經濟事務司的預算減列2.6億元，剩下3.1億元。運用我國優勢產業實踐榮幫計畫等經費更是從去年的3.7億元縮水到7810萬元，減少近3億元。

在提供給友邦的基礎建設支持上，外交部明年度增列6億元，達158億元；其中，在非洲增加投資最多，協助非洲國家經建與衛生醫療擴增4.8億元（並花10億元委辦），推動在亞非無邦交國家合作等榮邦計畫增加1.1億元；此外，在太平洋地區推動八大榮邦計畫增1.2億元。

與榮邦計畫有關的，還包含台灣獎助學金與邦交國青年來台圓夢計畫，遴選具發展潛力的我友邦青年來台圓夢經費連兩年編列7億元。

在委辦事項，委託辦理亞非拉美等駐外技術團及專案計畫由5億元暴增到10億元；台灣在巴拉圭的台巴工業區所需的營運費用及訴訟等律師費用，由6761萬元，一口氣增加到4億7450萬元。林佳龍準備為推動在非洲友邦史瓦帝尼王國設立台灣產業園區投資10億元，此外，他還計畫輸出我國觀光餐飲專業人才經驗與數位科技服務來協助加海友邦培訓永續觀光人才，這項被稱為「台灣加勒比海共榮學院」的計畫，預算經費為2069.9萬元。

領務局明年度預算為18.88億元，比今年增加6678萬元。主要新增支出項目是晶片護照製發系統硬體與資料庫升級預計花費1.6億元。此外，根據領務局預算書，今年預計核發效期10年的晶片護照約140萬本，效期五年的晶片護照約57萬本，速件處理約6萬本，預計護照收入超過24億元，比今年預估歲入增加6400萬元。

外交部本部預算明年度為434億元，領務局近19億元，外交事務學院1億元；外交部總計明年度預算達454億元。