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竹市民眾黨轟：廢棄物、偽造文書是真的 12億棒球場不能以不起訴結案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
議員李國璋指出，檢方處分書本身就記載，棒球場開挖發現紅磚、電線、塑膠製品等物，也涉及B5類營建廢棄物，換言之，「棒球場地下挖出廢棄物」本身就是客觀事實。圖／市府提供
議員李國璋指出，檢方處分書本身就記載，棒球場開挖發現紅磚、電線、塑膠製品等物，也涉及B5類營建廢棄物，換言之，「棒球場地下挖出廢棄物」本身就是客觀事實。圖／市府提供

針對新竹地檢署偵結新竹市立棒球場相關案件，部分被告不起訴、部分以偽造文書緩起訴，民眾黨新竹市議員及議員候選人聯合聲明，支持市府持續進行民事求償，為市民追回應有權益，但仍有太多關鍵疑點沒有得到合理解答。

議員李國璋指出，檢方處分書本身就記載，棒球場開挖發現紅磚、電線、塑膠製品等物，也涉及B5類營建廢棄物，換言之，「棒球場地下挖出廢棄物」本身就是客觀事實。

議員宋品瑩質疑，檢方以已造冊、計算的混凝土塊、磚瓦等數量占整體土方比例甚低為由認定無罪，但真正應回答的是，依契約及工程規範，這些物料是否能出現在該位置。「就像一杯水掉進不該有的東西，不該先問占多少，而是要問為什麼會在裡面，公共工程也是一樣。」

北區議員候選人蔡文盛表示，市府在土方回填區、明挖工作區等處所發現的相關物品，是否全部納入計算？如果只有部分開挖、造冊或篩分結果被拿來當作計算基礎，再用這個比例推論「數量甚微」，自然會讓市民質疑到底是廢棄物真的很少，還是只有被算進去的很少？

西區市議員候選人施淑婷指出，同一座棒球場工程已有相關人員坦承不實文書登載並獲緩起訴，但其他工程異常卻多以欠缺犯罪故意、施工疏失或工人遺留認定，「文書不實不是工程自己寫的，地下廢棄物也不會自己跑進去！」

南區市議員候選人李玫則質疑，施工期間原有縮時攝影，卻在關鍵期間缺漏，影像何時消失、誰保管、是否備份，以及缺漏期間進行哪些工程，都應釐清。「最能說話的影像不見了，最後卻只能相信人的說法，當然讓市民有疑問。」

香山區市議員候選人葉國文強調，刑事犯罪本來就必須符合嚴格的證明標準，刑事不起訴絕不代表新竹棒球場當年的工程品質沒有問題，更不代表行政、契約及民事責任一筆勾銷。

山地原住民議員候選人趙若芸表示，「12億棒球場不能用不起訴三個字結案！」支持市府及法律團隊完整檢視處分內容，針對廢棄物數量、工程文書不實、採購履約、縮時攝影缺漏等疑點，依法研議再議及相關救濟程序。

民眾黨新竹市議員及議員候選人聯合聲明，支持市府持續進行民事求償，為市民追回應有權益，但仍有太多關鍵疑點沒有得到合理解答。圖／市府提供
民眾黨新竹市議員及議員候選人聯合聲明，支持市府持續進行民事求償，為市民追回應有權益，但仍有太多關鍵疑點沒有得到合理解答。圖／市府提供

偽造文書 廢棄物 新竹棒球場 民眾黨

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