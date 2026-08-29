政院設「水及流域永續推動小組」拚承洪韌性！僅開一次會挨批打假球

中南部強降雨釀災，外界質疑治水成效。經濟部強調，治水預算用於刀口原則，且行政院已成立「水及流域永續推動小組」因應，以提升土地承洪韌性。但檢視該小組會議紀錄，僅在2025年12月24日召開過一次會議，之後便未曾再開會。國民黨立委批，該小組根本是虛應故事，會議記錄內容空洞，拿不出具體進度都很難讓人信服。

行政院在2024年11月核定成立「水及流域永續推動小組」，由行政院副院長鄭麗君任召集人，工程會主委陳金德任副召集人。委員名單有內政部長劉世芳、財政部長莊翠雲、教育部長鄭英耀、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、環境部長彭啓明、國發會主委葉俊顯、國科會主委吳誠文、海委會主委管碧玲、退輔會主委嚴德發、原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur、主計長陳淑姿等。

實際檢視行政院水及流域永續推動小組會議記錄，第一次開會時間是2025年12月24日下午3時30分，主持人為鄭麗君，之後再無公布記錄。首次會議記錄提到，核心觀念為「循證治理」，打破過去由地方提案的模式，改採中央與地方雙向整合。透過圖資套疊與空間分析盤點全台災害熱區，研擬精準對策作為指引，並由各部會偕同地方訂定行動計畫與資源分配，建構循證治理新模式。

記錄指出，因應財劃法修法，各部會補助型計畫同意補助地方政府前，應請地方政府以地方統籌分配款執行必要的配合事項。後續請各工作分組依推動小組審議結論修正行動計畫送小組幕僚綜整，循序陳報行政院核定後據以推動執行。

國民黨團書記長林沛祥批，去年12月24日開第一次會議，會議記錄看來，多數內容還是在談運作機制、分工架構、未來要怎麼做。行政院水及流域永續推動小組」如同當年的「少子化辦公室」，名字響亮卻無實質作為。南部淹水災情頻傳，政府卻拿僅開會而無具體成果的小組當招牌。治水不能靠開會把水開走，籲行政院勿再拿公帑成立「有名字、沒成績」的組織，虛應故事、欺騙人民。

國民黨立委謝龍介質疑，行政院成立水及流域永續推動小組僅開過一次正式會議，南台灣卻接連淹水。治水不能只編預算、設小組，政府應公開改善熱區、期程、預算與由誰負責等具體進度，否則再多口號與經費也難以讓人民信服。

國民黨立委廖偉翔指出，在野黨歷來支持治水預算，南高屏獲逾965億經費卻仍嚴重淹水，卻連基本清淤都沒做好，遇災只會推給極端氣候並伸手要錢。行政院成立水及流域永續推動小組是虛應故事，民進黨政府只會情勒要預算，卻閹割治理國家、治理城市的能力，應將公帑花在刀口上，落實治理責任。