2045台灣人口跌破2千萬 許宇甄：年輕人不敢生 賴政府變爛政府

據國發會發布最新2026年至2075年人口推估結果，台灣少子女化趨勢未能改變，2045年人口將跌破2千萬，到2075年下跌至1215萬人。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，人口雪崩已經成為台灣最迫切的國安危機，賴政府卻依舊沉迷撒錢、口號與政治攻防。民進黨執政十年，少子化一路惡化，政府必須為今天的局面負起責任，不該擺爛無作為。

許宇甄表示，台灣年輕人的生活壓力，政府真的看見了嗎？薪水追不上房價，存款追不上物價，結婚要錢、租房要錢、生產要錢、托育要錢、教育更是一筆長達二十年的沉重支出。許多夫妻每天睜開眼睛就在計算房租、房貸、奶粉錢與托育費，連自己能否擁有安穩生活都充滿焦慮，又如何有勇氣迎接下一個生命？

許宇甄指出，人口減少的衝擊已經迫在眉睫。今天少一個孩子，20年後就少一個勞動人口。未來工作人口持續萎縮，誰來支撐健保？誰來負擔長照？誰來繳稅維持社會安全制度？企業到哪裡找人才？醫院到哪裡找醫護？國軍兵源又從哪裡來？人口危機正在同時侵蝕台灣的經濟、財政、醫療、社福與國家安全。

許宇甄批評，賴政府嘴上喊搶救少子化，實際政策卻不斷打擊年輕家庭的信心。立法院三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，希望替下一代建立長期資產與基本保障，行政院選擇不副署；賴清德選前高喊居住正義、承諾興建社會住宅，執政後卻讓興建戶數大跳票。孩子的未來帳戶被擋，年輕人的居住承諾又跳票，賴清德總統還要拿什麼說服台灣人民安心結婚、生養下一代？

許宇甄痛批，民進黨執政已經十年，每逢出生人口創新低，就再換一套口號、再編一筆預算、再宣布一輪補助。錢花了一筆又一筆，孩子卻一年比一年少。政府始終不願面對低薪、高房價、托育負擔與世代不安，更沒有真正建立讓青年敢婚、敢生、敢養的社會環境。

許宇甄強調，民進黨執政十年，把台灣治理到年輕人不敢生、孩子看不到未來，這就是政策失敗、治理失能。賴政府再不醒悟，留下來的恐怕只有一張張支票，以及一個被掏空未來的台灣。