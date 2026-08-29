林智堅涉新竹棒球場案獲不起訴 黃國昌4字回應「黨證無敵」

新竹市立棒球場案經新竹檢調偵辦近4年後，近期偵查終結，前新竹市長林智堅被控涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，均獲檢察官不起訴處分。民眾黨主席黃國昌今天上午被問及此事，僅以「黨證無敵」4字回應，隨後未再多作評論。

黃國昌今天上午前往竹北，參加由民眾黨竹北市長參選人邱臣遠主辦的「竹北水樂園」，台北市議員黃瀞瑩、新竹縣議員參選人游雅婷、竹北市民代表參選人林瑞德等人也到場。

民眾黨立法院黨團曾前往新竹棒球場考察，時任黨團總召的黃國昌當時批評，耗資約12億元的棒球場卻成為「爛尾樓」，並質疑相關單位監督及調查作為。

新竹地檢署昨天公布偵查結果，林智堅遭告發涉及圖利、偽造文書等部分，檢方認定罪嫌不足，予以不起訴處分。檢方指出，棒球場工程雖歷經多次契約變更及追加預算，但各次契約變更未違反政府採購法相關規定，經通訊監察、金流比對、搜索及帳務分析，也未發現林智堅或其他市府人員與廠商間有不法金流、收賄或圖利事證。

至於承攬廠商巨佳營造、力緯工程、監造商艾奕康，以及相關負責人遭控涉及偽造文書、廢棄物清理法等部分，則分別獲不起訴或緩起訴處分。

黃國昌今天接受媒體聯訪時，被問及林智堅獲不起訴一事，僅簡短表示「黨證無敵」，隨後未再發表評論。