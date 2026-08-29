蔡英文籲檢討社安網 審計報告：家內嚴重虐兒、殺子輕生致死多未通報

北市一名10歲女童遭性傷害，前總統蔡英文發文呼籲重新檢查社會安全網。審計部決算報告指出，行政院社會安全網2.0今年上路，中央與地方在未來五年預計共同投入819億餘元，但社安網面臨社工人力短缺、脆弱家庭訪視頻率未達規定之比率漸增、弱勢兒少高比例未參與兒少教育發展帳戶、多數兒少家內嚴重虐待及殺子自殺致死個案未曾有保護通報等問題。

審計部指出，衛福部持續改善公部門社工薪資條件及補助地方政府充實社工人力，並推動社工專業人才久任措施，但部分市縣實際配置社工人力仍未符規畫需求或人員流動頻繁，恐加深社工人員案量負荷及影響服務品質，應健全社工人力永續發展。

審計部表示，政府持續推動以家庭為中心之社會福利服務，發揮前端預防功能，但脆弱家庭訪視頻率未達規定之比率漸增；且政府推動兒少教育發展帳戶協助弱勢兒少資產累積，但仍有近四成弱勢兒少未參與該項扶助措施，部分已開戶者甚至未曾繳存自存款。

審計部指出，截至去8月底止，帳戶金額僅維持政府原提撥之開戶金1萬元者計2179人，約占累計開戶人數之約6%，且自兒少教育發展帳戶開辦以來，整體存款率仍未及八成，顯示部分弱勢兒少雖已開立帳戶，卻未曾繳存自存款，恐難以達成協助累積資產之政策目的。

審計部表示，政府持續推動家庭暴力防治業務，但近年通報案件之身心障礙被害人持續增加且相關統計資訊不足，又家庭暴力防治報告時程較統計資料期間落後，也應改善，以完善保護服務網絡。

審計部指出，政府持續綿密社會安全網絡，但近年兒少因家內嚴重虐待及殺子自殺致死案件持續增加，且多數個案未曾有保護通報或接受服務紀錄，另部分兒少保護個案接受處遇服務結案後，3個月內又經再次通報，或有開案服務後1年內因受虐驗傷診療需求，再經兒少保護區域醫療整合中心收案等情，相關部門都應妥善因應，以降低兒少再受虐風險。

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