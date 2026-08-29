芝加哥辦事處攜伊利諾大學播映造山者 加強台美高科技合作動能

駐芝加哥辦事處今天發布新聞稿表示，攜手堪稱美國中西部工程師搖籃伊利諾大學香檳分校工學院舉辦台灣半導體產業紀錄片「造山者」放映，近500人出席，並舉辦經貿科技座談，加強台美高科技夥伴合作動能。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處表示，為持續擴大台、美中西部政商產學連結，辦事處與全美工學院排名第5的頂尖學府伊利諾大學系統及伊大香檳分校工學院27日首度合辦「造山者－世紀的賭注」放映及經貿科技座談。

當天活動邀請日前訪台的伊利諾州參議員法拉奇（Paul Faraci）、伊大系統經濟發展及創新助理校長洪智秀（Jisu Hong，音譯）、工學院院長巴席爾（Rashid Bashir）、國立陽明交通大學策略長程海東等人，以及伊大師生，近500人出席觀賞。

辦事處表示，伊大在映後邀請伊大荷羅雅克（Holonyak）微奈米實驗室主任Larry Lee及材料系學者等人進行經貿科技座談，曾任台積電研發副總的陽明交通大學副校長孫元成以視訊參加。

駐芝加哥辦事處處長類延峰擔任開場講者，他表示，這場放映會有助美國青年學子擴大對台灣科技成就、台美關係的認識及支持。致力發展創新科技的伊大系統與台灣產官學界機構建立長年密切夥伴關係，如2023年台灣12所頂尖大學組成的「國家重點領域國際合作聯盟」（UAAT）與伊大簽訂合作備忘錄，針對半導體、量子、AI、資料科學、永續發展及華語文教育加強合作。

另外，他指出，伊大香檳分校也和台積電、鴻海等台灣高科技企業在半導體、量子等領域建立緊密產學研究合作。

類延峰表示，「造山者」彰顯台美高科技深厚合作及互補夥伴關係，期待在伊大合作放映本片後，雙方持續加強經貿、學術及科技合作，深化台美高科技夥伴關係。

法拉奇期盼伊州學子，藉由本片學習跨領域及公私部門積極合作，可替社會達成跨時代性的改變及進步。孫元成指出，透過產官學密切合作的「台灣模式」，是當年台灣半導體產業發展成功的重要因素。