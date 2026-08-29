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8年砸近6千億無腦補貼難阻生育率下滑 李彥秀籲：賴總統速開國是會議

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

據國發會發布最新2026年至2075年人口推估結果，如果台灣少子女化趨勢未能改變，2045年人口將跌破2千萬，到2075年更會直接腰斬至1215萬人。國民黨立委李彥秀表示，今年台灣新生兒面臨跌破10萬危機，政府8年砸近6千億無腦補貼卻難阻生育率下滑至0.7，反觀南韓推出對策已見反彈，少子女化已升級為滅國危機，籲賴政府速召開國是會議

李彥秀說，前總統馬英九在2011年初第一次公開提出「（少子女化問題）必須提升至國家安全的層次，不能等閒視之，放任問題惡化」，2012年台灣新生兒出生人數還有將近23萬人，但到了去年台灣新生兒人數僅剩下將近10.8萬人，今年預估新生兒人數將跌破10萬大關，僅剩下9.4萬人，如果少子女化趨勢未能改變，台灣將從繁榮的「科技島」，淪為空曠的「無人島」。

李彥秀表示，從2018年到2025年，政府共計編列新台幣5931億元因應少子女化危機，但是8年過去了，2018年台灣總生育率為1.06人，已經遠低於維持人口平盤所需的2.1人，到的2025年台灣總生育率跌到僅剩下0.7人，僅剩下維持人口平盤的3分之1，將近6000億公帑打水漂事小，民進黨政府錯失台灣扭轉「少子女化」危機的黃金10年，才是真的對不起台灣，對不起後代子孫。

李彥秀指出，賴清德總統5月宣布「台灣人口對策新戰略」等18項新措施，估計一年新增2,050億元預算，加計各項加碼及疊加政策，總計政府每年將投入經費3800億元，但是根據中研院經濟所的研究發現，「房價過高」、「養育成本過高」以及「擔心原本生活模式被改變」才是年輕人不願生養的錢3大原因，更有35%民眾表示，就算政府每月提供1萬元津貼也沒有生育意願，無腦式砸錢補助，根本只是政策買票，而不是真心解決少子女化問題。

李彥秀提到，南韓政府宣布「人口緊急狀態」後，在2024年成立「人口戰略企劃部」，全力整合中央與地方資源，採取「居住保障」、「現金補貼」與「友善企業職場」三大核心策略，2023年南韓總生育率創下0.72歷史新低後開始反彈，2024年回升至0.75，2025年進一步收復至0.80關卡，創下15年來最大的新生兒增幅，少子女化趨勢不是不能轉變，就看政府有沒有用心。

李彥秀強調，「2045年人口跌破2000萬人大家都有機會看得到，絕對也是我們這一代人的責任」，台灣少子女化問題已經從「國安危機」大幅升級為「滅國危機」，呼籲賴清德與民進黨政府，國發會的人口推估就是最嚴重的警訊，政府應該立刻召開「因應少子女化對策」國是會議，廣更產官學、家長、企業、NGO，甚至是他國人口政策官員與會，凝聚共識提出政策。

李彥秀 生育率 國是會議 馬英九 賴清德

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