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林智堅棒球場案獲不起訴 綠營轟高虹安、柯文哲「欠一個道歉」

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林智堅棒球場案獲不起訴 綠營轟高虹安、柯文哲「欠一個道歉」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨籍新竹市議員楊玲宜在臉書貼文說，再度被證實新竹棒球場就是一場惡意造謠，高虹安和柯文哲欠林智堅前市長與竹市府同仁一個道歉。圖／取自楊玲宜臉書
民進黨籍新竹市議員楊玲宜在臉書貼文說，再度被證實新竹棒球場就是一場惡意造謠，高虹安和柯文哲欠林智堅前市長與竹市府同仁一個道歉。圖／取自楊玲宜臉書

新竹市立棒球場案在新竹檢調偵辦近4年後，近期偵查終結，前新竹市長林智堅被控涉及圖利罪部分，獲檢察官不起訴處分，民進黨籍新竹市議員楊玲宜在臉書貼文說，再度被證實新竹棒球場就是一場惡意造謠，高虹安柯文哲欠林智堅前市長與竹市府同仁一個道歉。

楊文玲指出，根據新竹地檢不起訴書內容，證實以下3大爭議重點，包含新竹市棒球場造價經費並非告發指控12億大秘寶，而是8.2億球場重建經費，另3.9億元為地下停車場興建經費。

其次為被高虹安與柯文哲等人政治造謠近四年的新竹棒球場，經檢方偵辦後發現，前市長與市府同仁並未涉及任何不法情事，且經調閱相關影像紀錄證實未有廢棄物傾倒變賣等情事，甚至球場實際土層厚度高於設計，是為廠商自行增加成本347萬，難以說明有偷工減料之罪。

最後是市府若認為工程有瑕疵，應回到履約爭議的精神，雙方協調或提出民事求償。除此之外，前市長林智堅或市府同仁並無涉及貪汙、偽造文書、廢棄物法等罪證。

楊玲宜指出，四年了，新竹棒球場至今無法開打職棒、龍來解約、少了李多慧，附近居民月租停車場被迫解約，高虹安市長到底為新竹球迷與市民爭取了什麼福祉，只有不斷地利用棒球場與前市長林智堅作個人的政治紅利與政治惡鬥。

高虹安 林智堅 柯文哲 新竹棒球場

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