新聞眼／2公投案被否決 立院應審視自身角色

中選會公布公投審議結果，僅「廢除非核家園」一案通過，鞭刑和交通罰鍰專款專用兩案遭否決，可說是守住了公投的底線，也重新讓立法院審視自身的角色。

我國憲法既然設計立法院的代議制度，由人民投票選出民意代表來制定法律，並監督政府，國家政策的決定就應該循憲法所賦予的機制來運行，只有在特殊情況下，像是社會意見分歧、國會難以議決，才會直接訴諸民意；否則許多提案都要公投，國會將失去原本存在的意義。

這不只是民主運作的效率問題，更是原則問題。人民將其信任託付於立委，期盼代議士真的能代表民意，為人民服務，立委就應該窮盡一切方法在國會中體現民意，更是帶著人民的期待進到國會，反而把簡單的決策又交還給人民。

以交通罰鍰如何運用為例，這豈不是修法就能解決的事情？如果在野黨當真期待交通罰鍰專門用來改善道路安全，那可以呼籲、協調行政院提案修法，也可以由黨團提案修法，又或者立委自行提案修法，許多途徑可以達成的目標，卻非得要勞師動眾、花費人民的納稅錢來辦公投，可說是貽笑大方。

公投是處理立院無法處理的政策，是當國家站在分岔路上，決定未來方向手段，別勞民傷財把公投玩小了。

如今，中選會對公投審議的結果出爐，若是在野黨團或立委仍有意要推動相關提案，都可以在立法院直接修法，不必再繞了一圈，等待公投結果出爐，何況提案若是有機會順利通過公投，最後結果又是回到行政部門，甚至是國會自身又重新走一遍立法程序，更加曠日廢時。