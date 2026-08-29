公投審議2案遭否決 「廢除非核家園」正式成案

由在野黨提出鞭刑、廢除非核家園、交通罰鍰專款專用三項公投案，中選會昨召開委員會審議，結果僅有「廢除非核家園」一案成案。中選會主委游盈隆表示，鞭刑、交通罰鍰專用不符合公投法重大政策創制及複決決定。藍白痛批中選會剝奪人民公投權利；民進黨團則表示，尊重中選會決議。

立法院會日前通過在野黨所提的三項公投提案，送交中選會辦理。中選會昨日例行委員會審議，游盈隆在下午開記者會宣布「廢除非核家園」正式成案。

對於鞭刑提案，游盈隆表示，現行刑法並無「鞭刑」或類似制度，提案訴求透過公投決定制訂鞭刑的法律制度，含有立法原則之創制性質，不符合公投法「重大政策之創制或複決」規定；且公權力直接施加肉體痛苦的身體刑，也有違反兩公約施行法之虞。該案除游盈隆任主席未投票，其餘七名委員均認定不符合規定。

另外，民眾黨團力推的交通罰鍰專款專用案也未成案，委員會三度表決，均以四比三認定不符合「重大政策之創制或複決」規定。

至於廢除非核家園公投案，獲得六名委員同意、中選會委員陳月端棄權，委員會認定符合「重大政策之創制或複決」規定，成為三案中唯一成案的公投。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示遺憾外，也強調民調顯示逾七成民眾支持公投推動鞭刑，中選會以「非重大政策創制」及「違反兩公約」為由否決，是剝奪全民辯論與表態權利。

國民黨團及黨團書記長林沛祥也強烈抗議，批中選會淪為「民意守門員」，大搞「朕不准的、你不能投」的奉旨民主。

民眾黨主席黃國昌批評，中選會自居「太上皇機關」，剝奪人民公投權利；每年近三千人因交通事故死亡，中選會卻認為交通罰鍰專用改善道安並非重大政策創制，過去民進黨在野時曾批評ＥＣＦＡ公投遭公審會否決，如今中選會卻成為「公審會二點○」。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，不反對公投，但是部分議題並不適合透過公投來解決，藍白推動公投綁大選是為了衝高投票率，把立法院可以解決的事情包裝成公投議題，「不是最好的方式」。

至於公投案將花費的經費以及預計開票時間？游盈隆表示，中選會精算後，辦理單一公投案所需經費約八點一億元。在開票時間方面，二○二二年九合一選舉合併修憲公投，直到晚間十一時四十分才完成開票，希望這次能夠提前。