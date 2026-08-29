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核能公投8年4次 廢核平台喊「受夠了」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
全國廢核行動平台嚴正質疑核能公投的合法性與必要性。圖為廢核行動平台日前舉行記者會，指公投主文模糊，淪為政治動員工具。 聯合報系資料照
全國廢核行動平台嚴正質疑核能公投的合法性與必要性。圖為廢核行動平台日前舉行記者會，指公投主文模糊，淪為政治動員工具。 聯合報系資料照

中選會昨通過核能公投案，這也是二○一八年以來，台灣的第四次核能公投。全國廢核行動平台對此表達遺憾，並嚴正質疑核能公投的合法性與必要性，也批評本次公投淪為政黨操弄選舉、製造社會對立的政治工具，核能公投一投再投，「台灣社會已經受夠了。」

全國廢核行動平台指出，通過的公投主文為「您是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」表面上以「廢除非核家園的能源政策」為題，但非核家園並非單純行政政策，而是已經明確寫入法律的法定目標。若要改變法律所確立的政策方向，立院大可提出修法、充分審議並承擔政治責任，如今卻透過公投將立法責任轉嫁給人民，甚至耗費八億元公帑舉辦投票，令人質疑藉核能議題進行政治動員。

廢核平台說，這次公投主文並未提出具體能源政策，也沒有直接要求廢止特定法律，而是詢問民眾是否支持政府「使用核電振興經濟」。「振興經濟」與核能之間究竟具有何種具體關聯，題目並未說明，反而容易將複雜的能源政策簡化為二選一的政治口號。

全國廢核行動平台表示，即使公投通過，公投結果對行政機關的拘束力僅二年，但核電重啟涉及安全審查、設備整備、燃料取得、核廢料處置及相關預算等程序，不可能快速通關。若二年內無法完成，公投結果失效，又留待下次國會決定嗎？

廢核平台強調，核電安全如何確保？核廢料要放在哪裡？核電重啟需要多少時間與成本？面對戰爭、極端氣候與電網風險，能源系統如何提升韌性？這些才是政府與立法院應該正面回答的問題，而不是一次又一次把複雜的能源政策簡化成公投題目。

廢核 核能 公投 核電 非核家園 能源政策

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