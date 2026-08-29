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中選會委員全反對…鞭刑公投未表決即不成案

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北報導
中選會委員會議昨審議三項公投案，中選會主委游盈隆（右）舉行記者會宣布，鞭刑入法、交通罰鍰專用改善道安公投遭否決。記者胡經周／攝影
中選會委員會議昨審議三項公投案，中選會主委游盈隆（右）舉行記者會宣布，鞭刑入法、交通罰鍰專用改善道安公投遭否決。記者胡經周／攝影

中選會昨日開會審查在野黨所提出的三大公投案，全案歷經二個半小時討論，中選會七名委員一面倒反對「鞭刑」公投，而「交通罰鍰專款專用」公投案則陷入意見分歧，反對方認為涉及立院職權、贊成方則認定符合重大政策創制，歷經三次表決，最後以四比三極微差距否決。

中選會昨開委員會議審議，由主委游盈隆任會議主持人，七名中選會委員全數出席討論，國民黨立委洪孟楷領銜提案的「鞭刑公投」被藍營視為基層支持度相當高，但遭中選會否決。據了解，中選會委員認為，鞭刑公投主文載明「同不同意制定法律」，中選會委員檢視後，認定屬於立法層次，不符合「重大政策之創制或複決」要件。

另有中選會委員認為，鞭刑涉及酷刑與違反國際人權兩公約，若貿然推動恐引發國際社會非議。因委員意見完全一致，呈現一面倒的態勢，最後未表決、無異議認定公投案不成立。

在「交通罰鍰專款專用」公投案上，中選會委員激烈交鋒，內部意見呈現拉鋸。據悉，會中主要圍繞兩大核心爭點，贊成方認為，該案符合重大政策創制或複決的性質；反對方認為交通罰鍰專款專用本屬立法院職權，透過立委提案修法或立法院立法即可達成目的，並無付諸全民公投的實益，且公投法第二條規定，預算、租稅等不得作為公投項目。

游盈隆見正反雙方爭執不下，一度裁示休息五分鐘，開會後經過三次表決，最終以四比三的些微票數差距，決議該案不符公投要件而否決。

本次會議唯一成案的是「廢除非核家園」公投，據指出，廢除非核家園公投主文後段涉及「環境基本法」內的文字，一度引起是否屬於「法律複決」的討論，但大部分中選會委員經綜合檢視後認定，仍具重大政策複決的性質，但仍有一名委員質疑賴政府已有重啟核能的實質作為，對舉辦公投的必要性存疑，因此投下棄權票。

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