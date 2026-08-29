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冷眼集／可憐軍公教 被慣老闆吃死死

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

九合一大選在即，考試院確定補發去年十二月廿八日至今年七月底的退休金差額，行政院也採尊重立場；民進黨政府先大砍年金，選舉到了想回補爭取軍公教選票的心態，恐怕只會離公教族群愈來愈遠。

銓敘部擅自曲解停砍年金修法通過的內容，只同意退還修法公布後至今年七月溢扣的退休金差額，而拒絕退還修法回溯自一一三年一月起到修法公告前約廿四個月溢扣的退休金差額，考試院、銓敘部都非常清楚立委們修法的用意和方向，如今卻選擇性未落實執行，耍賴不認帳程度，和政院不副署立院三讀法案相比相去不遠。

賴政府局部回溯退休公教年金，在黨內也引發是否「蔡規賴不隨」討論，但「只會欺負軍公教」這件事，倒是兩屆民進黨政府都表裡如一。光是這一年來，賴政府就未依照立院修法決議編列預算，剋扣發給志願役軍人加給每月三萬元，還拒絕發給依法提高員警消退休金的差額，更拒退還溢扣公教退休金差額，連補貼退役上校軍人子女教育補助費也拒絕執行。

民進黨政府可以編一點二五兆元的軍購特別預算，明年度編列三兆的中央政府總預算，預算規模比馬政府時代多出一兆元，但卻極其吝嗇照顧軍公教，甚至擺出一副「只先給一半也沒關係」態度，擺明了就是不發錢、不還錢，看軍公教能怎麼樣？

蔡英文曾說過，勞工是民進黨心頭最軟的一塊，後來這句話反而變成了勞團最常掛在嘴邊反嗆民進黨的話；如今賴政府對退休公教所作所為看來，公教才是被民進黨政府這個慣老闆吃死死，心中最「軟」口的那塊。

2026九合一選舉

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