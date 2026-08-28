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批中選會沒收鞭刑公投 廖偉翔：民進黨與惡同行、淪重大犯罪幫兇

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照

中選會今以「不符創制複決」、「違反國際公約」等為由，決議駁回「鞭刑入法」公投案。國民黨立委廖偉翔批，民進黨政府封殺全民高度期待的鞭刑公投，直接沒收人民向惡性罪犯討回公道的機會，根本是淪為重大犯罪的幫兇。

廖偉翔指出，性侵害案件通報一年來就突破一萬件，兒少虐待保護案件同樣破萬；詐騙集團更是肆無忌憚，2026年1月單月詐欺受理就高達1萬4301件，短短一個月內騙走人民超過70億元的血汗錢。他說，面對層出不窮的惡性犯罪，人民早已忍無可忍。

廖偉翔批，民進黨政府拿不出對策保護善良百姓，人民退無可退，希望透過公投引進鞭刑，給惡性犯罪最強烈的震懾，中選會卻跳出來替這些犯罪者擋箭，無異於成為縱容犯罪者的幫兇。

廖偉翔進一步指出，民進黨政府為了給自己下台階，今年三月宣布重啟核三，現在又對於重啟核電相關公投一路放行；但面對全民最迫切期盼嚴懲重罪、守護婦幼的鞭刑公投，卻用最高標準百般刁難、全數扼殺。

廖偉翔表示，公民投票是憲法保障人民的直接民權，中選會作為獨立機關，應以最大的寬容與尊重，輔導民意順利發聲，而非進行刁難式的審查，變相扼殺人民對體制表達不滿的最後管道。守護孩子平安長大、守護善良國人的血汗錢，沒有任何妥協退讓的空間。嚴懲重罪、亂世用重典，才真正符合國人的期待。

廖偉翔表示，立法院代表民意三讀通過的法案，民進黨拒不配合、不副署，是沒收間接民主；現在中選會強制封殺鞭刑公投，是沒收直接民主。請問民進黨政府，就這麼害怕面對真實的民意嗎?

廖偉翔 鞭刑 公投

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