年底公投僅一案 民進黨團：尊重中選會依公投法審議

中選會今天下午宣布否決鞭刑、交通罰鍰專用公投案，僅重啟核電公投併年底九合一大選。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，尊重中選會依照「公投法」做出審議決定，國民黨批評這是沒收民主，難道自己的案子通過叫人民作主，沒通過就叫沒收民主？

莊瑞雄指出，公投是人民珍貴的直接民權，當然也有法律規範和法定程序，如果立法院多數送出的公投案，中選會就只能照單全收，那就不叫審議，只是蓋章，民主不是國民黨的案子一定要過，也不能只接受自己想要的結果。

莊瑞雄說，「交通罰鍰專用」就是最好的例子，民進黨團早就指出，罰鍰用途如果要調整，立法院透過修法就能處理，民眾黨立院黨團總召陳清龍也說要在立法院推動修法，既然修法就能解決，當初何必大費周章推動公投？立法院自己能做的功課，就自己好好寫，不要把作業丟給2300萬人民。

針對「鞭刑」公投，莊瑞雄表示，人民對重大犯罪的憤怒必須正視，該嚴懲就嚴懲，被害人的正義也必須被看見；但民主可以多數決，人權不能拿來多數決，人民的憤怒要回應，國家的人權底線也不能丟。

至於「廢除非核家園」公投通過審議，莊瑞雄指出，既然符合「公投法」規定就尊重制度、面對公投，能源政策沒有口號這麼簡單，核安、核廢料、能源安全與供電穩定，都應該攤開來向人民說清楚，最後交由人民判斷。