3公投審議僅剩廢除非核 黃國昌批公審會復辟：民進黨背棄公投民主

立法院會14日通過在野黨所提的鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安3公投提案，交中選會辦理，今經審議僅剩廢除非核家園一案。對此，民眾黨主席黃國昌批評，公審會復辟，民進黨背棄公投民主。

黃國昌表示，游盈隆剛剛公布今天中選會針對立法院通過的三案公投提案審議結果，否決立法院通過民眾黨團所提出的交通罰鍰專用公投。

黃國昌批評，中選會自居太上皇機關，剝奪人民公投的權利，令人憤怒。每年將近有3000人因為交通意外不幸離世，中選會竟然認為交通罰鍰專用於改善道安公投不是重大政策創制，「難道人命在你們眼中那麼的不值錢嗎？」

黃國昌說，過去，在野的民進黨針對ECFA公投遭到公審會否決曾嚴詞批評，「公審會應該只做形式審查，而不是實質審查」、「公審會擴張了自己在公投法授權的權限，也超越了公投法的立法意旨，把委員會的決定凌駕在人民意志之上，剝奪了人民的決策權」。

黃國昌表示，而今雖然公審會已經廢除，但民進黨主政下的中選會，搖身一變成為公審會2.0，所作所為與公審會並無二致，自失獨立機關立場，選擇為執政黨服務。

黃國昌指出，民眾黨不會放棄，將尋一切救濟的手段，並持續在立法院推動相關改革，絕不能讓民進黨與中選會繼續當民主劊子手，傷害台灣的民主法治。