民眾黨：中選會今封殺公投 明就封殺執政者不願面對的民意

立法院會14日通過在野黨所提的鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安3公投提案，交中選會辦理，今經審議僅剩廢除非核家園一案。對此，民眾黨批評，今天中選會可以用四票封殺交通安全公投，明天就可以繼續封殺任何執政者不願面對的民意。

民眾黨表示，中選會今日悍然封殺交通罰鍰專款專用公投案，民眾黨予以最嚴厲譴責。請問，游盈隆憑什麼為了滿足自己對公投數量先前喊出的「一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」，赤裸裸踐踏直接民權、違法閹割人民公投權利？

民眾黨指出，「公民投票法」第15條第2項明定，立法院認為重大政策有交付公投必要，經院會通過後，即「交由主管機關辦理公民投票」，並明文排除一般人民提案所適用的多項審查程序。中選會的職責是依法辦理選務、保障人民行使直接民權，不是凌駕國會、代替人民決定什麼議題「配不配」公投，中選會憑什麼坐在冷氣房裡，沒收國會決議和人民的創制、複決權？

民眾黨表示，交通事故每年造成無數家庭破碎，近年交通罰單數量越開越多，但交通死傷人數卻持續攀升，顯見單靠開罰無法降低死傷，人民希望將罰鍰物專款專用真正用於改善道路，搭建安全回家的路，中選會憑什麼宣稱這不屬於重大政策創制及複決？請問游盈隆，人民的生命安全不重大、道路交通改革不重大、數百億元罰鍰如何使用不重大、民進黨官員個人對法案、公投案的好惡才是最重大的嗎？

民眾黨說，今天中選會可以用四票封殺交通安全公投，明天就可以繼續封殺任何執政者不願面對的民意。游盈隆過去聲稱立法院交付的公投「通過是原則、不通過是例外」，如今卻把例外變成恣意擴權的藉口。民進黨從總統、行政院長動輒自行宣告法律違憲，到中選會主委擅自擴張法律沒有明確授予的否決權，行政權一再把自己當成大法官、把國會當空氣、把人民當附庸，盡顯傲慢、違法亂紀與獨裁心態。

民眾黨表示，主權在民、公投還權於民，游盈隆選擇背棄學者風骨、配合執政黨違法亂紀、阻擋人民公投成案，種種行徑讓台灣引以為傲的民主憲政體蒙羞。絕不接受中選會違法違憲的審查結果，民眾黨不會放棄、將尋求所有救濟手段，要求中選會立即收回違法決議、並於國會推動相關改革，不讓行政權繼續擴張、肆無忌憚的閹割民主法治。