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兒虐事件引關注 國民黨：保護不分南北、檢驗北高應同一標準

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨發言人、高雄市議員陳麗娜。聯合報系資料照
國民黨發言人、高雄市議員陳麗娜。聯合報系資料照

針對近期台北兒虐事件引發社會高度關注，國民黨發言人、高雄市議員陳麗娜今日表示，高雄2023年曾發生一歲男童兩度通報遭生母虐待，市府也評估不必安置，接著5個月未親訪男童，最後男童遭虐死亡。監察院因此糾正高雄市政府，重點不只是「沒有安置」，而是認為市府沒有掌握過往的施虐紀錄，家長拒絕訪視時卻未要求警方協助，社政、警政及醫療體系合作失靈等。她強調「兒少保護不分南北顏色，台北高雄應同一標準檢驗」。

陳麗娜指出，安置不是判斷兒少保護有無落實的唯一標準，也不是唯一的保護手段。以監察院的標準來看，台北市府雖和高雄一樣，也在專業評估後做出不安置的決定，但後續持續關懷，北市累計提供714次訪視、聯繫及相關服務，其中包括196次實際面訪，也有心理輔導、司法協助與跨局處介入。也就是說監察院認為兒少保護應有的措施，台北市一直在做，不能因最初沒有立即安置，就片面認定社工沒有作為。

陳麗娜根據監察院的資料表示，高雄男童2023年即被市府確認為脆弱家庭，之後因受到生母虐待而遭到通報。男童母親過去已有施虐其他子女的紀錄，也曾主動表示希望安置男童。然而，高雄市政府在安置決策時，沒有完整蒐集資料，兩次受虐通報也被評為低度風險，最後決定不予安置。隨後長達5個月的時間，因生母拒絕家訪，社工沒有實際見到男童，也沒有依法請警方協助確認孩子人身安全，最後男童於2024年11月遭生母虐待死亡。

陳麗娜指出，個案是否決定安置各有專業評估考量，市府有沒有依據不同情況，落實應有的保護步驟，這才是重點。台北案有跨局處介入及持續訪視、面談與聯繫，高雄案則在孩子死亡前近5個月未能見到本人，最後造成無法挽回的結果。陳麗娜認為，政治人物如果要以最高標準要求台北，就應該用同樣的標準檢驗高雄。不能台北發生案件，就立即指控市長冷血、社工失職。高雄已經發生兒童死亡，並遭監察院正式糾正，卻選擇沉默或輕輕帶過。

國民黨 陳麗娜 高雄

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