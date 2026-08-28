鞭刑、交通罰鍰專款專用公投遭中選會否決 國民黨團表達譴責

中選會今日下午宣布否決鞭刑、交通罰鍰專用公投案，僅重啟核電公投併年底九合一大選。對此，國民黨立院黨團表示強烈抗議，中選會再次沒收人民公投權，「朕不給的，你不能拿；朕不准的，你不能投」。針對中選會否決鞭刑相關公投，國民黨團書記長林沛祥也表達最強烈的抗議與譴責。

國民黨團表示，民主政治最基本的道理，就是人民作主。公民投票之所以存在，就是當國家面對重大公共政策爭議時，讓人民有機會直接表達自己的意志。結果現在卻變成：人民想不想投不重要，立法院通不通過也不重要，先由中選會替2300萬人民決定「這個問題，你們沒有資格回答。」請問這叫直接民主，還是「直接沒收民主」？

國民黨團要嚴正質問中選會，人民連表達「同意」或「不同意」的權利，都要先得到中選會恩准嗎？過去我們批評民進黨政府「朕不給的，你不能拿」；現在看來還要再加一句：「朕不准的，你不能投。」

國民黨團指出，公投不是中選會送給人民的恩典，而是民主制度賦予人民直接參與重大政策決定的權利。中選會可以依法辦理公投、維護選務公平，卻不應把自己變成「民意守門員」，更不能坐在辦公室裡替人民決定：哪些民意值得被聽見、哪些民意連投票箱都不准進去。

林沛祥強調，尤其在鞭刑及重大刑罰政策上，台灣社會長期存在高度討論。面對重大暴力犯罪、性侵、虐童以及層出不窮的重大詐騙，人民當然有權討論，國家的刑罰究竟應該如何兼顧人權、罪刑相當、被害人正義與犯罪嚇阻？

國民黨團態度清楚，可以討論刑罰該多重，可以辯論制度如何設計，也可以公開說服人民投下同意或不同意。但不能接受連讓人民表態的機會都直接被沒收。什麼時候開始，台灣的民主變成「可以投票，但只能投政府准你投的題目」？

林沛祥強調，如果民進黨認為鞭刑政策不應調整，那就堂堂正正站出來說服人民投下不同意票；如果有人認為更嚴厲的刑罰無法嚇阻詐騙、性侵、虐童等重大犯罪，也歡迎拿出數據、法律與論述說服社會。

國民黨團表示，民主從來不怕辯論，真正害怕民意的人，才會害怕投票。更何況，中選會過去曾否決立法院通過的鞭刑相關公投，引發中選會是否有權實質審查立法院公投提案的重大爭議。今天若行政機關可以用自己的法律解釋，把國會通過、人民高度關切的議題直接擋在投票所之外，那麼所謂「直接民主」，最後恐怕只剩4個字「奉旨民主」。

國民黨團再次強調，人民才是國家的主人，中選會不是人民的主人。強烈抗議任何以行政權力限縮人民直接民主權利的作法，也要求中選會完整向社會說明法律依據與審議理由，接受國會與全民檢驗。可以不同意國民黨的主張，可以反對鞭刑制度的調整，也可以反對任何更嚴格的刑罰政策，但不能連人民說「同意」或「不同意」的機會都拿走。

林沛祥指出，如果執政者認為人民的聲音可以被忽略、公投可以被擋下、民意可以被選擇性看見，那麼國民黨團也要提醒民進黨政府：2026年11月28日，人民還有一張選票。2028年，人民還有另一張選票。

國民黨團表示，公投的選票可以想辦法擋，民主的選票擋不了。今天不讓人民用公投表態，2026、2028，人民就會用選票表態。最後送給中選會與民進黨政府一句話：「朕不給的，你不能拿；朕不准的，你不能投」不是民主。真正的民主，是把選票交給人民，然後尊重人民的答案。