九合一大選公投僅剩「廢除非核家園」 執行經費8.1億元

中選會28日召開委員會議，審議在野黨日前於立法院所提三項公投案，最終僅「廢除非核家園」公投闖關成功，將併同年底九合一選舉投票；「鞭刑公投」、「交通罰鍰專用」均遭否決。中選會主委游盈隆說明，經過精算後，執行所需經費約新台幣8億1,100萬元。

「廢除非核家園」公投主文為：「您是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策？」經中選會委員會決議，符合公投法規範。會中七名委員僅一位棄權，其餘六位委員均同意通過「廢除非核家園」，記為全民公投案第22案，併同年底11月28日九合一選舉同時舉行。

游盈隆表示，中選會委員會議28日審議後決議，「廢除非核家園」這項公投案符合《公民投票法》第2條第2項第3款所規定的「重大政策之創制或複決」，因此獲得通過。經過精算後，中選會最新估計，這一項公投執行經費約8億1,100萬元。

外界關注，九合一大選併公投，預計開票至幾點結束。游盈隆以2022年九合一選舉為例，他說，當年九合一選舉加上一項修憲公投，直到晚間11時40分才確定完成開票。中選會希望，今年能夠提前完成開票。

另外二項未通過的公投案，其中，「鞭刑公投」經中選會委員會審議後，不符合《公民投票法》第15條第2項規定，以及第2條第2項第2款規定遭到否決，游盈隆作為會議主席未投票，其餘七名委員都投下否決，故未獲通過。

「交通罰鍰專用」則不符合《公民投票法》第2條第2項第3款，其中四位中選會委員認為不符合重大政策創制複決，表決結果是4比3，需經出席委員過半數，但7位委員連續投票均4比3，最終表決三次後，則依議事規則不須絕對過半決定，採取簡單多數決，否決該項公投案。