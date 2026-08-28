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中選會公投審議結果出爐 綠委：別把立院該討論的丟給公投

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨副幹事長陳培瑜。聯合報系資料照
民進黨立院黨副幹事長陳培瑜。聯合報系資料照

由立法院通過的3公投案交中選會審議，僅「廢除非核家園」成案，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，尊重依法作成的決定，並表示中選會沒有讓其他兩案過關，是提醒國會，提案前必須先對憲政制度、法律可行性與政策後果負責，她強調說，別把立院應該好好討論的政策問題丟給公投。

立法院會日前通過在野黨所提的鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安3案公投提案，交中選會辦理；中選會今下午召開委員會審議，其中僅廢除非核家園通過。中選會主委游盈隆表示，鞭刑及交通罰鍰專用不符合公投法重大政策創制及複決決定。

針對中選會審議結果，陳培瑜說，尊重依法作成的決定，並重申公投是人民直接行使政治權利的重要制度，不應該被政黨拿來包裝政治口號，更不能把立法院原本就應該好好討論、負責任處理的政策問題全部丟給公投。

陳培瑜指出，鞭刑涉及人權保障與刑罰制度，交通罰鍰如何運用則涉及整體財政紀律，這些都不是喊一句「交給人民決定」就可以跳過專業討論。

陳培瑜認為說，中選會沒有讓這兩案過關，也是再次提醒國會，提案之前必須先對憲政制度、法律可行性與政策後果負責。

陳培瑜表示，公投可以決定政策方向，但政治人物不能把最困難的問題藏在公投題目後面。既然要人民做決定，就有責任把完整的代價與風險攤在陽光下，讓人民一起檢驗。

公投 中選會 陳培瑜

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