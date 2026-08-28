鞭刑公投未通過審議 洪孟楷批連討論都剝奪：替犯罪者築保護牆？

立法院會14日通過在野黨所提的鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安3公投提案，交中選會辦理，今經審議僅剩廢除非核家園一案。對此，領銜提出鞭刑公投的國民黨立委洪孟楷表示，中選會連讓人民討論、投票的機會都剝奪，究竟是在保護被害人，還是在替犯罪者築起保護牆？

洪孟楷質疑，憑什麼不讓人民表達意見？人民的聲音，從來不是洪水猛獸。中選會決議擋下鞭刑打詐公投。身為領銜提案人，他非常遺憾地說，中選會今天沒收的，不只是一項公投案，更是人民表達意見、參與重大政策決定的權利。

洪孟楷表示，這項公投針對性侵、虐童及重大詐欺，主張以更積極、更具嚇阻力的刑事政策打擊犯罪。中選會卻連讓人民討論、投票的機會都要剝奪，究竟是在保護被害人，還是在替犯罪者築起保護牆？

洪孟楷說，去年中選會否決立法院提出的反廢死公投；如今又以相同理由駁回鞭刑入法公投。一再阻擋人民透過公投表達對重大刑事政策的意見，不只是漠視民意、與民意為敵，更是對長期承受痛苦的被害人及其家屬，再一次傷口上灑鹽。

洪孟楷批評，對廢死團體百般體諒，對重大犯罪者處處保障，卻不願傾聽被害人及家屬的聲音。難道在民進黨主政下，人民連主張「亂世用重典」、用更嚴厲刑罰打擊犯罪的權利都沒有？究竟要保護詐騙集團到什麼程度？還是這麼害怕鞭刑，是因為怕有一天鞭到自己人？

洪孟楷說，中選會是「辦理公投的主管機關」，不應成為「凌駕民意的否決機關」。如今卻以自身的法律見解，直接剝奪兩千多萬人民討論與表決的可能。中選會憑什麼替人民決定，這個議題連投票都不可以？性侵、虐童與重大詐欺，難道不是攸關全民安全與刑事政策的重大公共議題？

洪孟楷表示，這項公投由52位立法委員共同連署，經立法院院會正式表決通過，具有高度公共性與民主正當性。中選會卻透過行政審查，直接終結人民表達意見的機會，令人無法接受。人民可以贊成，也可以反對；但不能連表達同意或不同意的權利，都被提前剝奪。今天這項決議，正是台灣民主倒退最具體的證明。