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增8.1億經費！廢除非核家園公投成案 游盈隆笑回：百分之百有信心辦好

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會今開委員會議，由中選會主委游盈隆主持，會後開記者會說明。記者張曼蘋／攝影
中選會今開委員會議，由中選會主委游盈隆主持，會後開記者會說明。記者張曼蘋／攝影

立法院會14日通過在野黨所提的鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安3案公投提案。中選會今開委員會審議，其中僅「廢除非核家園」成案。對於此次沒有一票多案且僅一案成案，主委游盈隆笑說，百分之百有信心辦好。另此次將增選務經費8.1億。

中選會今開委員會議，由游盈隆主持，出席委員有黃秀端、陳月端、吳容輝、游清鑫、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬。

針對鞭刑公投案，游盈隆表示，委員會認定不符合公投法第15條第2項規定。現行刑法並無「鞭刑」或類似制度，提案欲針對性侵害犯罪及高額詐欺等犯罪，透過公投決定制定鞭刑制度，具有「立法原則之創制」性質，不符合公投法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」規定。

游盈隆指出，兩公約第七條明定「任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰」。我國2009年制定兩公約施行法，公權力對受刑人直接施加肉體痛苦的身體刑，在多數國家仍被視為殘忍、不人道且侵害人性尊嚴的刑罰，也有違反兩公約施行法之虞。除游盈隆擔任主席未投票外，其餘7名委員均認定鞭刑案不符合規定。

交通罰鍰專款專用公投案部分，委員會同樣認定不符合「重大政策之創制或複決」規定，但委員意見分歧，連續三次表決均為4比3。吳容輝、黃秀端、陳月端及游清鑫認為不符合規定；李禮仲、蘇嘉宏及蘇子喬則認為符合規定。

至於廢除非核家園部分，游盈隆表示，委員會議決議本項公投案符合公投法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」的規定。本案同樣是以表決的方式來做決定。表決的結果，7位委員中除了陳月端委員棄權外，其餘6位委員均同意符合規定。

游盈隆表示，單一公投案大約是8億1000萬左右。至於開票時間，如果跟2022年相比，當時九合一選舉加上修憲公投，到最後確定開票完成的時間是晚上11時40分，希望這次能提前，盡量往前。

游盈隆被問及此次預估公投首投族數量，他說，今年大概就是比去年增加10萬人左右。

至於這次沒有採「一票多案」公投方式，加上只有一項公投案成案，有無信心可以辦好這次選務？游盈隆笑說，「百分之百，Absolutely。」

李禮仲表示，交通罰鍰部分，這是一個「意旨良好」的政策，所以支持。蘇子喬則認為，符合「重大政策之創制」，這個不是「立法原則之創制」，也不是在行使「立法權」，因此是對於特定事情政策方向的認定。

非核家園 公投 游盈隆 鞭刑

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