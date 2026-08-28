公投僅剩廢除非核案 陳清龍：踐踏人民當家做主權利

立法院會14日通過在野黨所提的鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安3案公投提案，交中選會辦理，今經審議僅剩廢除非核家園一案。對此，民眾黨立院黨團總召陳清龍表情，少數幾位委員決定人民公投，根本是踐踏人民當家作主的權利。

陳清龍表示，對於年底公投案綁大選的數量，游盈隆先前曾放話「1個恰恰好、2個有點多、3個受不了」。如今一切按照游盈隆主委所預設的劇本，3個公投案只通過1個，中選會再一次把公投法鎖回鳥籠。

陳清龍指出，實在令人無法理解，刑罰手段是否增加鞭刑、交通罰鍰收入是否全數應用於改善道路交通安全，這些不算重大政策，什麼才算？憑什麼中選會可以恣意沒收人民的公投權利？

陳清龍說，少數幾位委員躲在辦公室，決定人民可以投什麼、不可以投什麼，這不只是公審會復辟，根本是徹底踐踏人民當家作主的權利。

陳清龍表示，對於改善交通安全的努力，民眾黨團不會放棄。科技執法越來越密集，罰單越開越多，交通卻沒有因此變得更安全。黨團將持續透過修法，打破交通罰鍰的小金庫，讓每一分罰鍰都真正回到用路人身上，用來改善道路交通安全。