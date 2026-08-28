3公投審議結果剩廢除非核！鞭刑、交通罰鍰專用未通過 游盈隆揭原因

立法院會14日通過在野黨所提的鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安3案公投提案，交中選會辦理。中選會今下午2時許召開委員會審議，其中僅廢除非核家園通過。主委游盈隆表示，鞭刑及交通罰鍰專用不符合公投法重大政策創制及複決決定。

鞭刑入法公投提案主文為，「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」

廢除非核家園提案主文為，「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，以確保國民健康、穩定供電、便宜電價，提升國防韌性及支持人工智慧（AI）產業發展？」

交通罰鍰專用公投提案主文為，「您是否同意政府應將交通違規罰鍰收入全數運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸，而非一味增加科技執法設備？」

游盈隆表示，開了兩個半小時的會議，其中針對國人關注的三項公投審議情形，關於第一案鞭刑公投，本案本會八位委員除了我個人當主持人沒投票外，七位全數同意鞭刑不符合重大政策的創制複決；交通罰鍰部分，委員會議決議不符合公投法重大政策創制及複決決定，是用表決方式決定，表決結果四比三。

至於第三項廢除非核家園公投，游盈隆說，這個公投案於今天會議決議，本項公投案符合公投法第二條第二項重大政策創制及複決，一樣表決方式決定，七位委員同意。其編號是第22案公投案，並於今日發布公告，並於11月28日投票。