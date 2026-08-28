快訊

日職／林安可首打席敲大號3分砲 本季第7轟炸裂

昔「竹林車震」出軌毀形象！42歲前王牌主播退居幕後10年 凍齡近照引熱議

「天哪怎會這樣？」竹北藍白合破局 柯文哲憂這2縣市也出問題

3公投審議結果剩廢除非核！鞭刑、交通罰鍰專用未通過 游盈隆揭原因

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會主委游盈隆今下午2時許召開委員會審議3項公投。記者張曼蘋／攝影
中選會主委游盈隆今下午2時許召開委員會審議3項公投。記者張曼蘋／攝影

立法院會14日通過在野黨所提的鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安3案公投提案，交中選會辦理。中選會今下午2時許召開委員會審議，其中僅廢除非核家園通過。主委游盈隆表示，鞭刑及交通罰鍰專用不符合公投法重大政策創制及複決決定。

鞭刑入法公投提案主文為，「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」

廢除非核家園提案主文為，「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，以確保國民健康、穩定供電、便宜電價，提升國防韌性及支持人工智慧（AI）產業發展？」

交通罰鍰專用公投提案主文為，「您是否同意政府應將交通違規罰鍰收入全數運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸，而非一味增加科技執法設備？」

游盈隆表示，開了兩個半小時的會議，其中針對國人關注的三項公投審議情形，關於第一案鞭刑公投，本案本會八位委員除了我個人當主持人沒投票外，七位全數同意鞭刑不符合重大政策的創制複決；交通罰鍰部分，委員會議決議不符合公投法重大政策創制及複決決定，是用表決方式決定，表決結果四比三。

至於第三項廢除非核家園公投，游盈隆說，這個公投案於今天會議決議，本項公投案符合公投法第二條第二項重大政策創制及複決，一樣表決方式決定，七位委員同意。其編號是第22案公投案，並於今日發布公告，並於11月28日投票。

公投 游盈隆 鞭刑 非核家園 中選會

延伸閱讀

立院今不處理公投修法一票多案 賴士葆疑游盈隆目標是減少公投案

無人機條例拚三讀 民眾黨團：黨版兼顧國防需求產業發展

無人機條例闖關藍白喬不攏 黃國昌：怎會沒計劃就匡預算？

立院今處理公投「一票多案」修法 傅崐萁：定明年度實施

相關新聞

【重磅快評】吳乃仁欠台糖1.8億 蓋牌也要300年？

台糖前董事長吳乃仁欠台糖1.8億元，鬧得沸沸揚揚。雙方上周舉行第二次債務協商會議，據稱已聚焦還款方案，雖細節尚未公開，但吳乃仁已解除二度管收的壓力。對於吳乃仁何時還債、還款方式，台糖昨天三緘其口，似乎成了不能說的秘密。

行政院稱不副署比例為3.8% 蔣萬安怒嗆：還好意思出來說

立法院會期昨結束，立法院長韓國瑜指行政院將「不副署武器化」，破壞憲政體制，行政院則說不副署比例為3.8%，兩院應共同維護體制。台北市長蔣萬安上午受訪怒嗆就是行政院長卓榮泰創下憲政惡例不副署、不執行，「還好意思出來說」。

3公投審議結果只剩非核 游盈隆：鞭刑、交通罰鍰專款專用不符合

立法院會14日通過在野黨所提的鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安3案公投提案，交中選會辦理。中選會今下午2時許召開委員會審議，其中僅廢除非核家園通過。主委游盈隆表示，鞭刑及交通罰鍰專用不符合公投法重大政策創制及複決決定。

若年底選舉綁3公投？北市選務缺口爆增6千人 民政局長喊頭痛

2026選舉除地方公職人員選舉外，若後續併辦全國性公民投票，投開票所作業及人力需求將隨之增加。台北市議會下午民政部門質詢，議員林延鳳關心選務人力，民政局長陳永德表示，目前選務工作，只差500多人，若加3公投，人力就差了6千人。

被駭？立委稱中科院凌晨狂發採購信 院方：AI測試出包、已暫停運作

國民黨立委王鴻薇今天透露，中科院採購資訊系統從凌晨起狂發過期的採購通知信給廠商，質疑中科院系統可能遭駭客入侵。中科院解釋，是測試AI網路安全偵測機制時，AI系統跨越設定權限自動開啟送信功能，目前已經暫停程式運作，將進一步調查確認後重新設計修正。

停砍公教年金補差額蔡規賴不隨 綠營人士：共享經濟果實 年改立場明確

年金改革被前總統蔡英文視為推動世代公平的重要施政成果，但在立院修法三讀通過後，賴政府確定將今年1月至7月的年金差額補發入帳。民進黨人士表示，賴政府對建立長久、穩定的年金制度從未動搖，有限度地微調公教年金，是要讓退休公教共享經濟成長果實。至於民進黨選情，因不至於失分，但也難斬獲公教票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。