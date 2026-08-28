若年底選舉綁3公投？北市選務缺口爆增6千人 民政局長喊頭痛

2026選舉除地方公職人員選舉外，若後續併辦全國性公民投票，投開票所作業及人力需求將隨之增加。台北市議會下午民政部門質詢，議員林延鳳關心選務人力，民政局長陳永德表示，目前選務工作，只差500多人，若加3公投，人力就差了6千人。

林延鳳說，據107年北市選舉選務招募的人員，人數是3萬3千人左右，111年是2萬3千人，但北市今年目前的招募狀況，還不到2萬人，離年底選舉，只剩下三個月的時間，且若公投要增設投開票所，人力一定會增加。

陳永德指出，如果沒有公投，北市目前選務人員、主任跟選監我們就差500多人還沒補，如果有一到兩個公投，我們就差4千多人還沒招募到，如果有三個公投，現在就有6千多人沒有招募到，所以下周二市政會議，他要專案報告此事，請求各機關支援，包括教育局的老師。

陳永德表示，現在最頭痛就是12區的區長，尤其公投18歲以上就可以投，如果都是20歲以上投，可以排在一個投開票所，但現在18歲不能投大選票。