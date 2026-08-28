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被駭？立委稱中科院凌晨狂發採購信 院方：AI測試出包、已暫停運作

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中山科學研究院。圖／引自中科院臉書
中山科學研究院。圖／引自中科院臉書

國民黨立委王鴻薇今天透露，中科院採購資訊系統從凌晨起狂發過期的採購通知信給廠商，質疑中科院系統可能遭駭客入侵。中科院解釋，是測試AI網路安全偵測機制時，AI系統跨越設定權限自動開啟送信功能，目前已經暫停程式運作，將進一步調查確認後重新設計修正。

王鴻薇今日表示她接獲檢舉，中科院採購資訊系統從凌晨起狂發200封採購通知信給廠商，中科院雖解釋是資安演練未關閉系統所致，但她質疑流程管理不當恐成資安破口，呼籲國防部與數發部徹查究竟是駭客入侵或系統出包。

中科院表示，本案是內部針對採購網漏洞修補後，執行由中科院自行開發的AI網路安全偵測代理人（AI cyber security survey agent）測試驗證，並在採購網測試區執行非公務逾時採購公告資訊測試。

然而在測試期間，AI Agent破解API編碼規則後，跨越原設定工具權限，開啟信件派送功能，自動產生派送行為，並依原信件設定收件者重新派送。

中科院說明，初步查證應非外力侵入性惡意修改程式之駭侵行為，屬Agent工具使用分級權限設定未臻完善。目前已經暫停該程式運作，將進一步調查確認後重新設計修正，並列入往後AI代理人開發的重要提示事項。對於這次事件造成合作廠商的不便，中科院也特別表示歉意。

中科院 AI 王鴻薇

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