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【重磅快評】吳乃仁欠台糖1.8億 蓋牌也要300年？

聯合報／ 主筆室
台糖前董事長吳乃仁欠款1.8億，國民黨立委爆料，吳乃仁打算「每月還5萬元」。聯合報系資料照片
台糖前董事長吳乃仁欠款1.8億，國民黨立委爆料，吳乃仁打算「每月還5萬元」。聯合報系資料照片

台糖前董事長吳乃仁欠台糖1.8億元，鬧得沸沸揚揚。雙方上周舉行第二次債務協商會議，據稱已聚焦還款方案，雖細節尚未公開，但吳乃仁已解除二度管收的壓力。對於吳乃仁何時還債、還款方式，台糖昨天三緘其口，似乎成了不能說的秘密。

吳乃仁任職台糖董事長期間，低價賤賣台糖土地給春龍公司，最高法院109年判決吳乃仁等人須賠償台糖1.17億元，加計利息至今已積欠逾1.8億元。吳乃仁遭管收12天後提出清償計畫，台糖隨即撤回管收聲請，至於計畫內容，台糖一問三不說。

國民黨立委王鴻薇日前爆料，吳乃仁打算「每月還5萬元」，欠債1.8億元，光本金就要還超過300年，如果欠錢的不是民進黨大老，台糖豈敢差別待遇？

台糖是國營事業，追討的是國家的債權。這筆錢不是哪個董事長的私房錢，也不是哪個政黨的黨產，而是公有資產。台糖可依法與債務人協商，但「可以協商」不等於「可以不透明」、「依法保護債務人權益」也不等於「可讓社會大眾一無所知」。

經濟部已經公開表示，如果吳乃仁沒有提出具體清償方案，台糖將再次向法院聲請管收。換句話說，政府自己也承認，債務追償不能只靠口頭承諾，最終還是必須回到「能還多少、怎麼還、何時還」等具體問題，這是國營事業應有的基本責任。

民進黨政府過去面對前總統蔡英文論文爭議、疫苗採購等高度敏感議題，也曾以機密、個資、商業談判等理由，讓大量資料進入漫長的保密期。國家機密固然有其必要性，商業談判也有其合理的保密界線，但若碰到自己人就習慣把資料塞入黑箱，人民難免質疑，究竟是在保護國家利益，還是在護航特定對象？

吳乃仁已被法院判刑背信罪定讞，不是如同賴清德總統所保證的清白無辜，現在台糖追討的是國有資產，不能因為債務人曾「功在黨國」就不問是非。

民進黨在野時高舉公開透明大旗，執政後卻常反其道而行。人民不能接受的是「看不見的協商」，台糖為何撤回管收、吳乃仁如何償債，各界都被蓋牌，台糖如此慷人民之慨，徒留執政雙標的社會印象。

吳乃仁不只是積欠台糖債務，更可能成為選戰提款機，問題不在反對黨，而在台糖與經濟部。只要帳算清楚、程序講明白、協商有依據，政治攻防自然失去燃料；反過來，如果資料遮遮掩掩、理由含含糊糊，這筆1.8億元債務將成為選戰導火線，政府是否讓人民信賴，這1.8億元債權一定會追到底？

國有資產不是民進黨大老的養老金，更不是台糖送給自己人的大禮包。政府不能把「保密」變成逃避公共監督的萬用盾牌，陽光照得到的地方，才叫公共治理；陽光的背面，最容易滋生黑箱與特權。

台糖是國營公司，人民才是真正的老闆，但有貴客賴帳要分期付款，台糖卻遮住還款清單，這不是把人民當老闆，而是把人民當局外人。

台糖蓋住的將不只是吳乃仁的還款帳單，而是民進黨這塊「清廉勤政」的創黨招牌。

台糖 吳乃仁 王鴻薇

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