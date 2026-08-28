停砍公教年金補差額蔡規賴不隨 綠營人士：共享經濟果實 年改立場明確

年金改革被前總統蔡英文視為推動世代公平的重要施政成果，但在立院修法三讀通過後，賴政府確定將今年1月至7月的年金差額補發入帳。民進黨人士表示，賴政府對建立長久、穩定的年金制度從未動搖，有限度地微調公教年金，是要讓退休公教共享經濟成長果實。至於民進黨選情，因不至於失分，但也難斬獲公教票。

立法院去年底三讀通過停砍公教退休所得替代率並回歸2023年標準，雖面臨行政院與考試院聲請釋憲，但銓敘部仍依生效新法核發去年底至今年7月底的差額，行政院雖仍然強調要等待釋憲結果，但也對部分補發差額表示尊重。

民進黨人士表示，府院高層在年改議題的立場明確，蔡政府時代推動年改，目的是建立更長久、更穩定的年金制度，這點大原則賴政府從未動搖；任何政策都存在滾動式調整的可能性，當前主要是因應經濟成長果實全民共享，也不能漏了退休公教族群，並非要全盤推翻年改成果。

綠營選戰操盤人士分析，退休公教族群的投票意向幾乎都是鐵板一塊，且也早就認定「就是民進黨砍年金的」，不會因為現在回補了一點點，就覺得該票投民進黨，賴政府單靠這舉措要在選戰中得分，相當有限。

至於是否動搖綠營基本盤，該人士表示，黨內輿情系統長期調查顯示，無論是綠營支持者或中間選民，支持年改都高比例支持，但對這回有限度回溯年金卻未強力反對，主因是近期執政團隊祭出針對社會各階層的新福利措施，並未因為局部回溯年金拖垮國家財政，「沒有動到我的蛋糕前提下，政府要替別人加些蛋糕，阻力不大。」