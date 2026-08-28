韓國瑜指政院不副署武器化 綠：不如組憲法讀書會

立法院長韓國瑜昨天指行政院將「不副署」武器化，曲解憲法規範。民進黨立法院黨團書記長范雲今天表示，行政院是用憲法賦予的權力，來為暴衝的立法院踩剎車，呼籲韓國瑜不如在立法院組憲法讀書會，找憲政專家、法律學者來討論。

昨天是立法院這會期最後一次院會，韓國瑜表示，行政院透過不副署手段，針對立法院三讀通過的議案，將「不副署權」武器化、曲解憲政規範、架空行政對立法負責的覆議制度、破壞憲政體制，他對此深感憂心、遺憾。

行政院則回應，副署權是憲法賦予行政院用來守護憲政秩序的「盾牌」，截至8月為止，行政院已副署立法院三讀的法律案201案，僅8案未予副署占3.8%，顯見是被動防衛。

范雲受訪時表示，她不能理解為什麼行政院不副署，在韓國瑜口中是個武器，韓國瑜指責的是踩剎車的受害者，韓國瑜應該思考，違反三權分立的一直都是立法院，行政、立法衝突原本應該由憲法法庭解決，但相關憲政機制也被立法院癱瘓。

范雲說，行政院是用憲法賦予的權力，來為暴衝的立法院踩剎車，因果關係要說清楚，且副署權是在中華民國憲法中賦予行政院長的職權。呼籲韓國瑜不如在立法院組一個中華民國憲法讀書會，好好讀憲法，找憲政專家、法律學者來討論。