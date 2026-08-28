影／庇護工場月餅「棄單說」延燒 陳其邁忙防颱：我無暇評論

總統府國務機要費遭立法院刪凍預算，衝擊庇護工場中秋月餅採購，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安都認為總統府形同棄單，風波持續延燒。高雄市長陳其邁今天被問及此事，他表示，忙著防颱準備工作，無暇評論與高雄治水無關的事。

陳其邁說，今天開始受到颱風外圍環流影響，目前最重要是做好學校防災及校務工作，下周一即將開學，已要求教育局確保通學步道暢通，尤其低窪地區更要留意颱風可能帶來的積淹水情形，提前做好各項防災整備，「我們就專心防颱準備工作，跟高雄市政府治水無關的事情，我現在無暇去做任何評論」。

不過民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆砲火全開，批評盧秀燕「棄單」說法是本末倒置、顛倒是非，並說從馬英九、蔡英文到賴清德總統任內，都透過國務機要費採購庇護工場中秋月餅，早已行之有年。

賴瑞隆指出，預算審查時，民進黨立委就曾說明經費牽涉月餅支付款項，希望藍白保留預算，最後仍遭刪凍，導致訂單受到影響，他個人已捐出20萬元認購500盒月餅，盼各界共同支持庇護工場。