舊金山和約75週年 台灣國家聯盟籲捍衛台灣主權

9月8日是舊金山和約簽訂75週年，台灣國家聯盟今天宣布將在9月5日舉行座談會，總統府資政姚嘉文表示，舊金山和約是戰後的和平條約，講的是日本放棄台灣的主權，台灣不屬於任何一個國家，台灣有必要重新認識，並以此捍衛台灣主權。

台灣國家聯盟上午在立法院舉行「舊金山和約75週年：重新認識戰後台灣主權 從國際法出發 捍衛台灣主體性」記者會。

台灣國家聯盟副總召、台灣基進黨主席王興煥表示，台灣國家聯盟今年將在9月5日舉行「國際法之下台灣主權的捍衛」座談會，目的是讓大家了解並重新認識舊金山和約對於台灣戰後地位的重要性，釐清日本放棄台灣不等於中國取得台灣，台灣的主權只屬於台灣人民，應以此推動台灣的國家正常化。

姚嘉文指出，以前國民黨執政時不講舊金山和約，只講開羅宣言，是想強調「台灣是屬於他們的中華民國」，這是不對的，結果，現在中國也只講開羅宣言，不談舊金山和約。

姚嘉文說，就歷史而言，舊金山和約是戰後的和平條約，和約講得很清楚，日本放棄台灣的主權，台灣不屬於任何一個國家，如同二戰後，英國離開印度，荷蘭離開印度尼西亞，法國離開越南，都自然成為獨立國家，不需要問屬於哪一個國家。

姚嘉文表示，長期以來，舊金山和約對台灣的重要性，社會沒注意，學校沒教，國民黨執政時故意不講，有必要讓大家了解主權是屬於自己，並去修正不符主權立場的地方，例如10月10日不是台灣的國慶，10月25日不是台灣光復節，是日本在台灣向盟軍投降的日子。

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫指出，舊金山和會時，各國已針對太平洋戰爭所有參戰國之前所有的政治交易跟主張做最後的盤點，舊金山和約是二戰後東亞秩序的起點。

陳俐甫表示，舊金山和會決定台灣脫離日本，不再是日本殖民地，但也沒有把台灣交給中國，換言之，開羅會議裡中國主張台灣要歸於中國的主張，在國際會議是被拒絕。所以在此之後的國際條約，都必須不能超越舊金山和約的前提下去簽訂，這是條約中所寫明。

陳俐甫表示，舊金山和會的基本精神就是沒有讓日本的1億人參加台灣的前途決定，同樣的，台灣也不能讓14億的中國人決定台灣前途，只有在台灣這個島上的2300萬人可以決定。